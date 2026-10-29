¿Cuánto debe México y cómo te afecta? La deuda llegaría a 80 billones de pesos: $611 mil por mexicano

La deuda pública de México ronda los 18 billones de pesos , de acuerdo con la cifra presentada por la Secretaría de Hacienda; sin embargo, al incorporar obligaciones futuras, pensiones y otros compromisos financieros del Gobierno, el monto ascendería a 80 billones de pesos, según el cálculo expuesto en el análisis.

Pensiones, Pemex y CFE: los compromisos que aumentan la cuenta

De ese total adicional, alrededor de 56 billones corresponderían a obligaciones relacionadas con pensiones, incluidas las vinculadas con la Ley 73 y programas como la Pensión del Bienestar. El desglose también contempla otros 4 billones de pesos en conceptos como la deuda de Pemex, el IPAB, la banca de desarrollo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, se señalan cerca de 2 billones de pesos en compromisos que no aparecerían en los registros habituales, entre ellos los pasivos laborales de Pemex y CFE, así como los adeudos de la petrolera con sus proveedores.

¿Cuánto representarían estos compromisos para cada mexicano?

Al sumar estos conceptos, el cálculo plantea que las obligaciones financieras equivaldrían a aproximadamente 611 mil pesos por habitante, incluidos los recién nacidos.

Aunque los 18 billones corresponden a la deuda financiera reconocida, las pensiones, los intereses y otros compromisos también deberán cubrirse con recursos públicos en los próximos años. Esto significa que una parte del presupuesto de futuras administraciones ya estará destinada a cumplir esas obligaciones.