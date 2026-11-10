Skip to main content
En Vivo
/Azteca Noticias/Finanzas/Nota

Precio de la canasta básica en México para la segunda semana de noviembre; productos más caros

Hacer la despensa golpea el bolsillo. La canasta básica registró un cambio importante para la segunda semana de noviembre; conoce la lista de precios.

3 minutos lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

¡A preparar la cartera! El precio de la canasta básica en México registró cambios importantes para la segunda semana de noviembre 2026, impactando el bolsillo de millones de familias; te compartimos el costo y los alimentos más caros.

La inflación en México se ubicó en 3.45% para el mes de octubre, impactando en el precio de distintos alimentos, productos y servicios.

¿A cuánto está la canasta básica en México en la segunda semana de noviembre?

El precio de la canasta básica para la segunda semana de noviembre 2026 se ubica entre los $754.00 hasta los $930.00 pesos por familia, según datos del “Quién es Quién de los Precios”, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el costo de la canasta básica se ubicó en $2 mil 141.86 pesos para una familia de cuatro integrantes.

El costo de la canasta básica podría variar dependiendo del establecimiento al que acudas a comprar los productos.

Lista de productos de la canasta básica que más subieron de precio

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) compartió la lista de alimentos y productos de la canasta básica que más subieron de precio en el mes de octubre.

  • Cebolla - $43.91 pesos el kilo.
  • Naranja - $40.03 pesos el kilo.
  • Manzana - $52.44 pesos el kilo.
  • Chiles en escabeche - $30.88 pesos el kilo.
  • Avena - $48.03 pesos el kilo.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IENGI) compartió los cinco servicios y productos más caros en México.

  • Tomate verde.
  • Transporte aéreo.
  • Calabacita.
  • Servicio de electricidad.
  • Servicios profesionales.

¿Dónde es más barato y más caro comprar la canasta básica en México?

En Reynosa, Tamaulipas se encuentra el costo más bajo de la canasta básica, ubicándose en $754 pesos por familia.

Mientras que en Saltillo República el precio de ir al supermercado sale en $930.30 pesos por familia, una diferencia de $176.30 pesos de diferencia con el precio más bajo.

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.

  • Transporte y combustible: El aumento de la gasolina encarece la logística y el traslado de algunas frutas, verduras e incluso carne desde el campo hasta los mercados.
  • Mal clima en México: Las sequías, heladas o lluvias fuera de temporada, afectan las cosechas de algunos productos como el jitomate, la papa, cebolla y aguacate.
Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Noticias en Google News!