¡A preparar la cartera! El precio de la canasta básica en México registró cambios importantes para la segunda semana de noviembre 2026, impactando el bolsillo de millones de familias; te compartimos el costo y los alimentos más caros.

La inflación en México se ubicó en 3.45% para el mes de octubre, impactando en el precio de distintos alimentos, productos y servicios.

¿A cuánto está la canasta básica en México en la segunda semana de noviembre?

El precio de la canasta básica para la segunda semana de noviembre 2026 se ubica entre los $754.00 hasta los $930.00 pesos por familia , según datos del “Quién es Quién de los Precios”, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el costo de la canasta básica se ubicó en $2 mil 141.86 pesos para una familia de cuatro integrantes.

El costo de la canasta básica podría variar dependiendo del establecimiento al que acudas a comprar los productos.

#MañaneraDelPueblo ¿Quién es Quién en Primera Necesidad? Del 26 al 30 de octubre, Bodega Aurrerá Las Fuentes, en Reynosa, registró el precio más justo de la canasta #PACIC, con $754. En contraste, H-E-B Saltillo República reportó un precio de $930.30, que rebasa el límite de $910 establecido en el acuerdo. La diferencia entre ambos establecimientos fue de $176.30. En Ecatepec, Estado de México, la canasta más barata se registra en Bodega Aurrerá Plaza Aragón, con $758.50, mientras que la más cara en Mercado Soriana Ciudad Azteca, con $859.70. En Tlaxcala, la canasta con el precio más justo la ofrece Bodega Aurrerá 5713, con $763, mientras que la más costosa está en Walmart Parque Vértice, con $851. Finalmente, en Morelia, Mega Soriana presentó el precio más bajo, con $826.30, y La Comer, el más alto, con $866.30. En estas tres localidades, los precios se mantuvieron por debajo del precio establecido en el PACIC. — Profeco (@Profeco) November 9, 2026

Lista de productos de la canasta básica que más subieron de precio

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) compartió la lista de alimentos y productos de la canasta básica que más subieron de precio en el mes de octubre.

Cebolla - $43.91 pesos el kilo.

Naranja - $40.03 pesos el kilo.

Manzana - $52.44 pesos el kilo.

Chiles en escabeche - $30.88 pesos el kilo.

Avena - $48.03 pesos el kilo.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IENGI) compartió los cinco servicios y productos más caros en México.

Tomate verde.

Transporte aéreo.

Calabacita.

Servicio de electricidad.

Servicios profesionales.

La economía mexicana enfrenta varios desafíos al mismo tiempo: inflación, un dólar al alza, afectaciones por huracanes e incertidumbre comercial. ¿Quién resiente estos golpes? Las familias y los pequeños negocios. 🧵 #CuidemosLaEconomía #ANPECInforma https://t.co/QVUITgCWiS — ANPEC (@ANPECmx) October 15, 2026

¿Dónde es más barato y más caro comprar la canasta básica en México?

En Reynosa, Tamaulipas se encuentra el costo más bajo de la canasta básica, ubicándose en $754 pesos por familia.

Mientras que en Saltillo República el precio de ir al supermercado sale en $930.30 pesos por familia, una diferencia de $176.30 pesos de diferencia con el precio más bajo.

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.