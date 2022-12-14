¿Cuáles son las comidas tradicionales de Navidad en otros países?

A pesar de que Navidad es una festividad que se suele celebrar en distintos países del mundo, puede variar en algunos elementos como lo es la comida.

Cabe destacar que en diferentes lugares del mundo, la Navidad se celebra de diferentes maneras; por ejemplo, en los países nórdicos, se comienza a celebrar a partir del 13 de diciembre, donde realizan procesiones con personas vestidas con túnicas blancas y llevando en las cabezas coronas de candelas.

En México, para Navidad se acostumbra preparar comidas como romeritos, bacalao, pavo, cerdo, costilla, de bebidas el ponche y de postre la ensalada de manzana.

En Costa Rica se acostumbra a cenar cerca de las 2 am|Pexels

¿Qué se come en otros países en Navidad?

En Francia por ejemplo, se disfruta de una abundante comida para Navidad que se celebra el 24 de diciembre. Los franceses suelen sentarse alrededor de las 20:00 horas y saborean un primer plato de mariscos, por lo general langosta mezclada con mostaza, yemas de huevo y brandy, pero también pueden ser langostinos.

Después de este primer tiempo, se sirve un plato de pollo con un surtido de guarniciones como puré de patatas y castañas salteadas con mantequilla y cubiertas con salvia.

¿Qué se come en Italia en Navidad?

En Italia, al igual que Francia, se celebra la Navidad con una gran cena; sin embargo, esta se sirve antes de ir a la Iglesia antes de la medianoche. La comida que se acostumbra es un salmón ahumado con crostini de mantequilla o un bacalao salado ahumado.

El siguiente plato es el tortellini in brodo, es decir, una pasta rellena bañada en caldo caliente de pollo y queso parmesano. Además se suele comer pavo relleno y de postre el panettone, un dulce típico en Navidad.

En México es común comer romeritos|Pexels

¿Qué se come en Inglaterra en Navidad?

En otro país como Inglaterra, el 24 de diciembre se acostumbra a cocinar en familia y salir a tomar una cerveza a un bar local. Los festejos comienzan en la mañana de Navidad con una copa de champán y un desayuno de salmón ahumado y trozos de carne picada.

Ese mismo día, tras la emisión del discurso anual de Navidad por parte del Rey, se sirve la cena. Esto es pavo o carne asada y guarniciones como chirivías y zanahorias guisadas con mantequilla y coles de Bruselas.

En el postre se srive pudín de Navidad; un pastel oscuro y denso hecho con frutos secos, especias y un chorrito de Brandy.

¿Qué se come en Grecia en Navidad?

Las celebraciones navideñas comienzan en la Nochebuena a partir de las 19:00 horas. La comida que se disfruta en Navidad es un pan de trigo especial que solo se cocina en esta festividad.

En algunos hogares de este país se comen salchichas de cerdo y se trata de la única ocasión en la que los griegos comen cerdo, pues no es común en la cocina tradicional.

En México es común tomar ponche |Pexels

¿Qué se come en Costa Rica en Navidad?

En un país como Costa Rica se celebra la Navidad a media noche, cerca de las 2 de la madrugada después de ir a misa. La comida tradicional para esta festividad son tamales caseros rellenos de pollo, cerdo, verduras o queso.

El segundo plato es arroz con pollo, plato nacional de Costa Rica que se prepara con judías verdes, guisantes, zanahorias, azafrán, cilantro y un pollo entero.

A pesar de que la comida depende el país de origen, lo cierto es que la Navidad es una festividad que se suele celebrar con una cena en familia.