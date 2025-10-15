Pasos para activar el resumen de mensajes en WhatsApp; cómo funciona

¡Atención, usuarios! WhatsApp lanzó el resumen de mensajes, una nueva herramienta de Inteligencia Artificial, que promete revolucionar la forma en la que lo usuarios revisan las conversaciones en la plataforma de mensajería, pero ¿cómo funciona?

El resumen de mensajes en WhatsApp, utiliza tecnología de Procesamiento Privado, que le permite a MetaAI, generar una síntesis de las conversaciones que los usuarios elijan.

¿Cómo activar el resumen de mensajes en WhatsApp?

¡Toma nota! La nueva función está desactivada de forma predeterminada, por lo que los internautas pueden elegir si quieren usarla o no, además de utilizar privacidad avanzada para proteger su información.

Te compartimos los pasos para activar el resumen de mensajes en WhatsApp dentro de tus conversaciones:



Abre WhatsApp en tu celular.

en tu celular. Ingresa a una de tus conversaciones; puede ser grupal o individual.

Al abrir el chat y pulsa la pestaña que indica el número de mensajes sin leer ; aparece al abrir la conversación.

; aparece al abrir la conversación. Se desplegará una ventana con el resumen de los mensajes que no leíste.

El resumen será realizado por las Inteligencia Artificial de Meta, la cual dividirá en viñetas la información más importantes de la conversación.

¿Cómo funciona el resumen de mensajes en WhatsApp?|META

¿Cuándo estará disponible el resumen de mensajes de WhatsApp?

Actualmente, la función a penas se está implementando en algunos mercados, lo que significa que aún no está disponible para todos los dispositivos.

WhatsApp aseguró que ya están trabajando en que la herramienta para resumir mensajes esté disponible en más idiomas y países lo más pronto posible.

“A veces, solo necesitas ponerte al día rápidamente con tus mensajes. Por eso, nos complace presentar los resúmenes de mensajes”, explicó la plataforma de mensajería a través de un comunicado.

¿Qué otras actualizaciones tendrá WhatsApp?

A lo largo de este año, la plataforma de mensajería de Meta ha lanzado nuevas herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios dentro de la aplicación.

Entre ellas está la traducción de mensajes, la cual pretende traducirlos de manera automática en más de 6 idiomas como: Inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Mientras que para los usuarios de iPhone habrá 19 idiomas disponibles.