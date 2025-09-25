¡Ya puedes traducir mensajes en WhatsApp! Así puedes activarla en tu celular

¡Atención, usuarios! WhatsApp, la plataforma de mensajería más utilizada del mundo, lanzó la “traducción de mensajes”, una función que permitirá a las personas comunicarse fácilmente en distintos idiomas.

El objetivo es mantener conectados a los 3 mil millones de usuarios con los que cuenta la aplicación alrededor del mundo, pero ¿cómo funciona y cómo se activará?

¿Cómo funciona la traducción en WhatsApp?

A través de su página web, la plataforma explicó que la nueva función pretende traducir los mensajes de WhatsApp de manera automática con solo pulsar la burbuja.

Por el momento, sólo contarán con ciertos idiomas seleccionados, y posteriormente, se irán agregando más.

Los usuarios de Android podrán acceder a traducciones en seis idiomas: Inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Mientras que para los usuarios de iPhone habrá 19 idiomas disponibles.

we made it happen 😌



You can now translate messages right in your chats and they are translated on your phone, keeping them end-to-end encrypted (that’s the privacy respecting way to do it, after all) https://t.co/lBlRnCcu9v — WhatsApp (@WhatsApp) September 23, 2025

Pasos para activar la traducción en WhatsApp

La traducción de mensajes de WhatsApp se irá implementando gradualmente en los dispositivos de los usuarios de Android y iPhone; el proceso comenzó desde el 23 de septiembre 2025, pero ¿cómo activarlo?

Si recibiste un mensaje en otro idioma, lo único que debes hacer es lo siguiente:

Mantén presionado el mensaje; se desplegará el menú

Selecciona la opción “Traducir”

Elige el idioma al que quieres que se traduzca el mensaje, y listo

Descarga y guarda el idioma para futuras traducciones

La traducción puede realizarse en chats individuales, grupos y actualizaciones del canal. La plataforma de mensajería de Meta aseguró que los usuarios de Android también podrán activar la traducción automática para una conversación de chat completa. De este modo, todos los mensajes, en otro idioma, que se reciban a futuro, se traducirán de inmediato.

¿Qué otras funciones llegaron a WhatsApp?

La función “recordarme”, es una de las actualizaciones más recientes de WhatsApp, y permite a los usuarios colocar un recordatorio para los mensajes que no se han respondido en la plataforma; puedes programarlo de 8 a 24 horas.

Hasta el momento, esta nueva función sólo está disponible en la versión 25-25-74 de iOS. Así puedes activarla: