Las ofertas del Buen Fin están a la vuelta de la esquina y todos queremos llevarnos a casa ese artículo que tanto esperamos. Para salir verdaderamente ganando en esta temporada, solo hace falta aplicar una estrategia financiera bien pensada. César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comparte consejos muy prácticos para que aproveches los descuentos al máximo sin desequilibrar tu bolsillo.

Comparar precios te hará decidir mejor

Para comprobar si realmente te llevas una ganga, el especialista recomienda hacer un poco de tarea antes de pasar la tarjeta. Ciertas tiendas modifican sus costos habituales días antes del evento comercial. Por lo tanto, ver una etiqueta con un 40% menos solo representa un ahorro real si llevas un seguimiento del precio de ese artículo. La mejor jugada es revisar con anticipación cuánto cuesta lo que buscas en distintos establecimientos físicos y en línea.

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Prepara tu lista de compras y mantente informado para aprovechar las oportunidades que encontrarás muy pronto.https://t.co/b7Go8eiB4Q pic.twitter.com/nkJ3ws6vh8 — El Buen Fin (@ElBuenFin) November 11, 2026

¿Urgencia o antojo de temporada?

Con toda la publicidad circulando en redes sociales, resulta muy fácil confundir una necesidad con un antojo. Pregúntate si verdaderamente te urge cambiar de celular o si tu dispositivo actual rinde perfecto para tus actividades diarias. Las rebajas son el momento ideal para adquirir aquello que genuinamente te hace falta. Antes de dar el tarjetazo, haz tus cuentas y revisa si el gasto encaja en tu presupuesto para no descuidar lo esencial del hogar.

¿A meses sin intereses?

Llevarte productos a mensualidades suena muy atractivo, pero el investigador de la UNAM señala que los pagos pequeños terminan por acumularse. Si sumas varias compras de este tipo, la factura mensual crecerá rápido. La recomendación es organizarte para ser totalero, liquidar a tiempo para no generar ningún cargo extra y leer bien las condiciones de los cobros diferidos, así mantendrás tus finanzas totalmente sanas.