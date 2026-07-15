Así puedes borrar videos y fotos de WhatsApp sin perder tus chats ni conversaciones importantes

¿Te has quedado sin memoria en tu celular y la primera opción que te da el dispositivo es borrar fotos y videos de WhatsApp? Lo normal es que temas perder tus conversaciones, pero no te preocupes. La plataforma de mensajería tiene una herramienta muy sencilla para administrar el almacenamiento.

¿Cómo usar la nueva herramienta de WhatsApp para limpiar sin perder texto?

En cada chat de WhatsApp con tus contactos, toca en la pestaña del menú formado por tres puntos verticales. De ahí vas a Ajustes, después Almacenamiento y Datos y finalmente Administrar almacenamiento.

En la parte superior de la pantalla aparece la cantidad de espacio que ocupa WhatsApp en el teléfono.

También desde cualquier chat es posible administrar el almacenamiento al tocar el chat, seleccionar el nombre del chat y después elegir Administrar almacenamiento.

La función se integra en la información de cada chat y muestra el contenido que más espacio ocupa dentro de esa conversación. Desde ahí, el usuario puede revisar los archivos pesados, elegir cuáles borrar y conservar intactos los mensajes de texto.

¿Cómo liberar espacio en WhatsApp sin borrar nada? Otras formas sin perder tus chats

Otra opción útil consiste en revisar el almacenamiento desde los ajustes generales de WhatsApp y ubicar las conversaciones con más peso. Esa ruta ayuda a identificar rápidamente qué grupos o contactos concentran más fotos, videos, audios o documentos. Con ese panorama, el usuario puede decidir qué conservar y qué eliminar sin afectar los mensajes que todavía necesita.

¿Cómo usar el Administrador de Almacenamiento para limpiezas masivas?

WhatsApp también ofrece el Administrador de Almacenamiento para revisar archivos grandes y hacer limpiezas más amplias.

Esta herramienta ordena el contenido por tamaño y permite seleccionar elementos concretos para liberar memoria con más precisión. Así, el usuario puede actuar sobre una sola conversación o sobre varios archivos acumulados, según lo que quiera conservar.

El truco definitivo para que tu memoria no se llene con los grupos

Los grupos suelen concentrar gran parte del contenido que llena la memoria del teléfono, sobre todo cuando comparten videos y fotos de forma constante. Por eso, es conveniente revisar periódicamente el contenido multimedia de esas conversaciones; ayuda a evitar saturación en el dispositivo.

También es posible considerar activar los mensajes temporales, los cuales se borran después de cierto tiempo, con lo cual automáticamente se libera espacio de almacenamiento.

