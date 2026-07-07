¡Qué no te ganen el tuyo! Así puedes reservar tu ‘nombre de usuario’ en WhatsApp en México; paso a paso
El nombre de usuario en WhatAspp podrá utilizarse para contactarse con otras personas sin necesidad de usar un número telefónico, pero ¿cómo se reserva?
¡No te quedes sin el tuyo! WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, anunció los los "nombres de usuario", uno de los cambios más importantes para la plataforma; te compartimos el paso a paso para poder reservar el tuyo.
¿Qué es el ‘nombre de usuario’ en WhatsApp?
El nombre de usuario es un identificador único que puede elegir para tu cuenta de WhatsApp, por lo que otras personas podrán utilizarlo para enviarte mensajes o llamarte por medio de la plataforma.
Además, la nueva función permitirá a los usuarios chatear con desconocidos y unirse a grupos, manteniendo en privado el número de celular de las y los usuarios.
¿Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp?
A pesar de que el 'nombre de usuario' aún no está disponible en WhatsApp de México, la aplicación permite a las personas apartar el suyo, pero ¿cómo reserverlo? Esto sabemos.
Para reservar tu nombre de usuario en WhatsApp debes seguir estos sencillo pasos:
- Abre la aplicación de mensajería
- Dirígete a "Ajustes" o "Configuración"
- Selección la opción de "Cuenta"
- Toca "nombre de usuario" y luego la opción de "Reservar nombre de usuario" o "Crear nombre de usuario"
- Escribe el nombre que más te guste; puedes utilizar letras, números, puntos y guiones.
- Una vez que ya tengas tu nombre de usuario, solo da en "Guardar" y listo.
Al reservar el nombre de usuario, nadie más podrá reclamarlo. La aplicación reveló que se podrá compartir el nombre de usuario para poder contactarse con otras personas sin necesidad de utilizar el número personal.
¿Puedo cambiar o eliminar mi nombre de usuario en WhatsApp?
La respuesta es SÍ. Puedes cambiar el nombre de usuario las veces que quieras; sin embargo, debes tomar en cuenta que al hacerlo es posible que las opciones ya estén ocupadas por otras personas.
¿Qué hacer si alguien más tiene mi nombre de usuario en WhatsApp?
Si tu nombre de usuario de WhatsApp ya fue tomado, deberás elegir otra combinación, de 3 a 40 caracteres, o una variación. La plataforma guarda tu nombre una vez registrado para evitar que otros lo usen