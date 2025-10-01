¡No te quedes sin la tuya! Pasos para crear fotos con Ghostface en Gemini

¡Imágenes de terror! A través de redes sociales, cientos de usuarios han compartido sus fotos con Ghostface, el personaje principal de la película de ‘Scream’ de 1996, pero ¿cómo crearlas con Gemini?

Con la temporada de Halloween cerca, estas imágenes se han vuelto populares en distintas plataformas como Instagram, Tiktok, Facebook y X, antes Twitter.

Pasos para crear tus fotos con Ghostface en Gemini

Las fotografías con Ghostface pueden realizarse de manera gratuita en Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, y puede realizarse desde el sitio web o la aplicación del celular.

Antes de crear tu imagen de Scream, es importante contar con una foto en la que se vea bien tu rostro. Estos son los pasos para hacerla.



Ingresa a Gemini

Ingresa el prompt . Recuerda que debes ser específico con las instrucciones.

. Recuerda que debes ser específico con las instrucciones. Carga la fotografía de tu rosto; debe verse con claridad.

Envía la imagen con las instrucciones, y ¡listo!

Al recibir tu fotografía, podrás realizar todos los cambios que quieras, y una vez que quede como a ti te gusta puedes descargarla y compartirla en redes sociales.

Ghostface sabe cosas



Aquí el prompt: Se hace en IA Gemini, el texto es:



Crea una foto mía, en una habitación, al estilo oscuro, con póster de películas de terror donde aparezco recostada en una oscura. Ella sostiene un gran teléfono retro blanco, apoyando la cara en una mano… pic.twitter.com/ebCejrQ9Lw — Avichu 🐰🫧 (@Avichuwu) September 26, 2025

¿Cuál es el prompt perfecto para crear fotos con Ghostface en IA?

El prompt perfecto para crear las fotos con Ghostface en Gemini es rápido y sencillo; sin embargo, es importante brindar indicacioens específicas sobre cómo quieres que se vea tu imagen.

“Te compartimos un ‘prompt’ que podrías utilizar para hacer tu fotografía de Scream.

Con esta foto mía y sin cambiar las características del rostro, crea un retrato de ensueño estilo Y2K de mi acostada sobre una brillante ropa de cama de satín lila mientras sostengo un gran teléfono con cable estilo años 90 color lila y en una pose pensativa de ensueño, su largo cabello negro cae libremente en rizos sueltos en tono con clips lilas en cada lado.

Tengo puesta una blusa color lila de manga corta, falda blanca tableada corta y calcetas lilas, recostada boca abajo. Uso joyas delicadas que incluyen delicados collares y accesorios de oro y anillos gruesos de oro. La habitación detrás de mí es femenina y de ensueño con carteles de estilo años 90, con peluches de ositos.

Su maquillaje es simple pero glamoroso con brillo de labios marrón y delineador de labios marrón y su delineado negro perfectamente delgado. La foto debe tener un estilo granulado de los años 90 con una fuente de luz como una lámpara en una habitación con poca luz por la noche.

El asesino de Ghostface debería estar detrás de mí, mirándome, su cuerpo debería estar tenuemente iluminado y debería estar parado en la puerta de un pasillo con poca luz. El fondo detrás de él debería ser ligeramente oscuro y siniestro. La foto es tomada de noche y solo alumbra un lamparita de noche y luces color tenue tipo navidad, con temática de Halloween”

Recuerda que puedes hacer todos los cambios que quieras hasta que la imagen quede como más te guste.

Consejos para mejorar tus fotos con Ghostface

Te compartimos algunos consejos para que las imágenes de tus familiares salgan con una mejor calidad.

