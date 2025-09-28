¿Quieres restaurar tus fotos antiguas? Pasos para hacerlo con IA

¡A sacar el baúl de los recuerdos! Las fotografías antiguas, son reliquias familiares, que con el paso del tiempo se van desgastando, y hoy con ayuda de la Inteligencia Artificial puedes hacer que esas imágenes se vean como antes.

Te compartimos los pasos para restaurar las fotografías antiguas con Gemini, la IA de Google.

¿Cómo restaurar fotos antiguas con IA?

¡Toma nota! Para restaurar fotografías viejas con IA, lo único que necesitas es adjuntar la imagen en formato digital, y seguir estos sencillos pasos:



Ingresa a Gemini ; puedes hacerlo desde la aplicación o sitio web.

; puedes hacerlo desde la aplicación o sitio web. Selecciona la fotografía que quieras restaurar ; debe estar digitalizada y con buena resolución.

que quieras ; debe estar digitalizada y con buena resolución. Inicia la generación de imágenes. Al abrir Gemini, selecciona el ícono de banana; suele aparecer en la parte de arriba.

Coloca el prompt para la restauración de la fotografía .

para la . Realiza los cambios pertinentes, descarga tu imagen, y ¡listo!

La restauración de imágenes con Gemini no solo aplica para fotografías de familiares, también puedes usarlas para paisajes antiguos, eventos históricos o fotografías de la época.

Gracias a Google Gemini estoy restaurando algunas fotografías antiguas.



En la Residencia de ancianos les va a hacer muchísima ilusión. Respeta todo y restaura de una forma increíble.



Para que no se pierdan los recuerdos.



Esta fotografía es de 1953 y estaba muy deteriorada. pic.twitter.com/MyWJiA41B3 — Jose Morales Ros (@geekdegafas) September 1, 2025

Consejos para restaurar fotografías en Gemini

Te compartimos algunos consejos para que las imágenes de tus familiares salgan con una mejor calidad.



Utiliza una imagen con buena calidad. Entre más nítida sea la fotografía , mejor será la restauración.

, mejor será la restauración. Se detallista. Incluye en el prompt, indicaciones especiales, como resaltar ciertos colores, mejorar el fondo o no cambiar las facciones.

Recuerda que si el primer resultado no sale como quieras, puedes ajustar el prompt las veces que tu quieras, siempre y cuando seas lo más claro y detallado posible.

¿Qué prompt usar para restaurar una foto antigua?

Estos son algunos prompts que podrían servirte para restaurar fotografías antiguas de familiares.

RETRATOS FAMILIARES:

“Restaura este retrato familiar antiguo. La foto está desgastada y presenta manchas, rasgaduras y áreas borrosas. Recupera la nitidez de los rostros y la ropa, eliminando los daños y manteniendo la atmósfera familiar de la imagen”

PAISAJES ANITGUOS

“Restaura esta fotografía de paisaje antiguo que presenta daños y desvanecimiento de color. La imagen incluye rasgaduras, manchas y áreas borrosas. Mejora la nitidez de los elementos naturales como árboles, montañas y cielo, y recupera los tonos originales sin que se vea sobreprocesada”