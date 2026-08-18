Los alimentos de consumo diario que están afectando a tus riñones sin que lo notes

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han advertido que, gracias a nuevos hábitos alimenticios, se ha incrementado la cantidad de sodio que almacena nuestro cuerpo, afectando directamente a los riñones de manera silenciosa.

El problema no es solo la sal que consumimos, sino también la falta de alimentos ricos en potasio en la dieta; una combinación que genera un desequilibrio que daña a nuestros órganos de forma progresiva, hasta agravar la enfermedad renal.

Comida ultraprocesada: El peligro silencioso para tus riñones

Con la ingesta de comida ultraprocesada también ha aumentado la presencia de sal en nuestro organismo, a la par que existe un bajo consumo de potasio presente en la carne, frutas y verduras.

Este tipo de alimentos ultraprocesados suele contener altas cantidades de sodio, utilizado para conservar los productos, mejorar su textura y potenciar su sabor. Sin embargo, cuando el organismo recibe más sal de la que puede eliminar, el sodio se acumula en la sangre.

A su vez, nuestro cuerpo puede empezar a retener líquidos y elevar la presión arterial, lo que acelera el deterioro de la función renal.

Ya que los riñones son los encargados de eliminar los desechos y regular el exceso de agua y sales del organismo, así lo explicó una investigación del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO) de la UNAM.

¿Qué es una enfermedad renal?

Entre las principales funciones de los riñones se encuentra filtrar la sangre para eliminar sustancias y toxinas, producir la orina mediante la cual el organismo expulsa los residuos que no necesita y regular el equilibrio de líquidos.

Pero cuando nuestros órganos comienzan a perder su capacidad para realizar adecuadamente sus funciones, es cuando poco a poco se desarrolla esta enfermedad, que no llega a provocar síntomas durante las primeras etapas.

Por lo que una persona puede tener daño renal sin saberlo y atenderse hasta que es demasiado tarde, llegando a ser necesaria una terapia de reemplazo renal, como la diálisis.

La hemodiálisis es una técnica de sustitución parcial de los riñones, es decir, cumple la función de filtrar toxinas y regular los líquidos del cuerpo.

Infografía de @Ciencia_UNAM 👇. pic.twitter.com/ev4aqs6Pbx — UNAM (@UNAM_MX) May 11, 2026

Síntomas de una enfermedad renal crónica

Siempre se recomienda acudir con un especialista de inmediato en caso de sospechar de una insuficiencia renal crónica, pero entre los síntomas comunes se incluyen:

