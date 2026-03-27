¿Vives con el colon inflamado? Estos 5 alimentos comunes podrían estar aumentando tu riesgo de cáncer

La inflamación intestinal no siempre hace ruido… pero cuando lo hace, puede ser una señal de alerta. Expertos en salud advierten que ciertos alimentos cotidianos podrían estar relacionados con un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, una de las enfermedades más frecuentes en México.

De acuerdo con la especialista Itzel Vela Sarmiento, cirujana oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, este tipo de cáncer ocupa uno de los primeros lugares en incidencia dentro de los tumores del aparato digestivo, solo por debajo de mama, próstata y pulmón. Y aunque suele afectar más a personas entre 50 y 65 años, los malos hábitos alimenticios están adelantando los riesgos.

Los 5 alimentos que podrían estar dañando tu colon

No se trata de alimentos “prohibidos”, pero sí de productos que, consumidos en exceso, pueden generar inflamación crónica en el cuerpo y elevar el riesgo de enfermedad:

1. Carnes procesadas

Embutidos como salchichas, jamón o tocino contienen conservadores y grasas que, según estudios, están vinculados con el desarrollo de cáncer colorrectal.

2. Carnes rojas en exceso

Aunque son fuente de proteína, su consumo frecuente —especialmente si son cocinadas a altas temperaturas— puede aumentar el riesgo, según la Organización Mundial de la Salud.

3. Harinas refinadas

Pan blanco, galletas industriales y productos ultraprocesados carecen de fibra y favorecen procesos inflamatorios en el organismo.

4. Bebidas azucaradas

Refrescos y jugos procesados contienen altos niveles de azúcar añadido, lo que contribuye a la inflamación crónica y al desequilibrio metabólico.

5. Grasas saturadas y trans

Presentes en frituras, comida rápida, margarina y productos industrializados, están relacionadas con enfermedades cardiovasculares… y también con el cáncer.

La inflamación: el enemigo silencioso

Estudios recientes revelan que las personas con dietas ricas en alimentos inflamatorios tienen hasta 37% más riesgo de cáncer de colon y 70% más riesgo de cáncer de recto. La inflamación, aunque es una respuesta natural del cuerpo, cuando se vuelve crónica puede desencadenar enfermedades graves.

Además, no solo está relacionada con el cáncer: también se ha vinculado con diabetes, depresión y enfermedades del corazón.

Síntomas que no debes ignorar

El cáncer de colon suele desarrollarse lentamente, a partir de pólipos que pueden volverse malignos con el tiempo. Por eso, es clave detectar señales tempranas como:



Cambios en el ritmo intestinal (diarrea o estreñimiento)

Sangre en las heces

Dolor abdominal persistente

Náuseas o vómito

El diagnóstico se realiza principalmente mediante una colonoscopia, un estudio que permite detectar pólipos o lesiones antes de que evolucionen.

¿Cómo reducir el riesgo de inflamación de colón?

La buena noticia es que pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Especialistas recomiendan:



Aumentar el consumo de fibra (frutas, verduras, granos enteros)

Incluir alimentos antiinflamatorios como pescado, aguacate y aceite de oliva

Reducir productos ultraprocesados

Evitar el tabaco y el sedentarismo

Una dieta rica en nutrientes no solo protege tu colon, también mejora tu salud en general.