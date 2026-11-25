Identificar a tiempo la varicela y distinguirla del sarampión permite evitar confusiones en casa, cortar cadenas de contagio y buscar atención oportuna, ya que aunque ambas son infecciones virales altamente contagiosas que generan fiebre y lesiones cutáneas, son provocadas por virus distintos y presentan señales clínicas muy claras.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la clave para diferenciarlas está en los síntomas previos al brote y en la forma en que evolucionan las marcas en la piel.

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Autoridades educativas del CCH Azcapotzalco dieron a conocer la suspensión de clases debido a un brote de varicela; esto se sabe 👇https://t.co/4XvWkfuS32 pic.twitter.com/QBVUFEB7vi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

La varicela, causada por el virus varicela-zóster, suele anunciarse uno o dos días antes del sarpullido con fiebre moderada, cansancio, dolor de cabeza y pérdida de apetito.

Su rasgo más distintivo es una erupción que produce comezón intensa y atraviesa tres etapas en pocos días: primero aparecen manchas rojas o rosadas elevadas, después se transforman en ampollas pequeñas llenas de líquido (vesículas) que se rompen con facilidad y finalmente forman costras.

El herpes zóster, o “culebrilla”, es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus varicela-zóster (VZV), el mismo que provoca la varicela. El #ExpertoUNAM José Luis Alfredo Mora Guevara habla de este padecimiento. 👇https://t.co/3PG3WOY25w — UNAM (@UNAM_MX) November 23, 2024

Como surgen nuevos brotes durante varios días, en el paciente conviven al mismo tiempo manchas, ampollas y costras, comenzando por lo general en el pecho, la espalda y el rostro antes de extenderse al resto del cuerpo.

En qué se diferencia el sarampión de la varicela

A diferencia de la varicela, el sarampión es provocado por un morbillivirus y comienza como un cuadro respiratorio agudo antes de que brote el sarpullido, detalla la OMS. Entre sus diferencias principales destacan:

Síntomas iniciales: el sarampión arranca con fiebre alta, tos seca, escurrimiento nasal y ojos rojos y llorosos (conjuntivitis), señales que no caracterizan a la varicela.

Manchas de Koplik: dos o tres días después de los primeros síntomas del sarampión pueden aparecer pequeños puntos blancos con centro azulado dentro de la boca, en la cara interna de las mejillas, un signo exclusivo de esta enfermedad.

Tipo de erupción y avance: el sarpullido del sarampión consiste en manchas rojas planas que a veces se unen entre sí, sin formar ampollas con líquido ni costras; además, brota primero en el rostro y detrás de las orejas para bajar progresivamente hacia el cuello, el tronco, los brazos y los pies.

Especialistas de salud pública recomiendan aislar al paciente ante la sospecha de cualquiera de las dos infecciones, evitar la automedicación, especialmente el uso de aspirina en menores con fiebre por riesgo de síndrome de Reye, y acudir con un profesional médico para confirmar el diagnóstico y revisar el esquema de vacunación.