¿Cómo el Rancho Izaguirre? Encuentran centro de exterminio y reclutamiento forzado en Xalisco, Nayarit | VIDEO

Un operativo derivado de un reporte de madres buscadoras en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco, Nayarit, expuso un centro de adiestramiento y exterminio clandestino del crimen organizado.

Fuerzas de seguridad localizaron con vida a un menor reportado con Alerta Amber, sometido a un esquema de reclutamiento forzado, adicciones y pagos de hasta 3 mil pesos semanales como “halcón”.

La Fiscalía de Nayarit confirmó el hallazgo de una hornilla artesanal con tambos y químicos usados para calcinar cuerpos, además de prendas y una fosa clandestina con restos de reciente data.

Apoyados por el CNI, SEDENA y Guardia Nacional, se tramitan órdenes de aprehensión por secuestro agravado, homicidio, profanación de cadáveres y asociación delictuosa.