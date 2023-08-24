Así es la cárcel de Fulton, donde se entregará Donald Trump; hay chinches, piojos y muertes sin resolver

Este 24 de agosto, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se entregará voluntariamente en la cárcel de Fulton, la más grande de Georgia. Las autoridades le tomarán la foto policial y las huellas dactilares, pero ¿cómo es la tan temida prisión Rice Street?

Los guardias tienen la orden, por ley, de catear a todos los que entran a la prisión, además de realizarles un examen médico íntimo para probar que no están armados; estos cateos no son ocasionales, están exigidos para todos los detenidos.

Esta es la misma cárcel en la que hace unos meses se reportó que un hombre fue comido vivo por las chinches en su celda.

La cárcel de Fulton bajo investigación por muertes de presos

Esta cárcel alberga todo tipo de reclusos, desde los que entran por delitos menores, hasta los que cometieron actos graves o violentos como asesinato.

Esta temida cárcel fue inaugurada en 1989. Actualmente alberga a más de tres mil 200 personas, cifra que supera su capacidad que es para dos mil 700 presos.

Quienes han estado ahí, describen el lugar como “una pesadilla”, pues en la cárcel de Fulton se han reportado muertes de presos no justificadas, por lo que se encuentra bajo investigación.

También se han presentado reportes de reclusos que han sufrido hacinamiento, fuerza excesiva por parte de los guardias, desnutrición, brotes de piojos, chinches y sarna. Además, el edificio tiene problemas estructurales.

No obstante, Donald Trump no se quedará ni pasará una sola noche en la cárcel de Fulton, ya que sus abogados llegaron a un acuerdo para que tanto el exmandatario como los 18 involucrados en su caso, solo paguen una multa y se puedan retirar.

Se espera que Trump llegue durante la noche a la cárcel de Fulton, se tome la foto, las huellas digitales y se regrese a Nueva Jersey.