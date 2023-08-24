Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se entregó este jueves a las autoridades del condado de Fulton en Georgia, acusado de interferencia electoral en los comicios presidenciales de Estados Unidos de 2020.

Donald Trump viajó en un avión privado desde Nueva Jersey hasta Georgia. Llegó al aeropuerto de Atlanta poco después de las 7:00 de la noche (tiempo local), después fue trasladado en una camioneta negra hasta la cárcel de Fulton, una de las más temidas de Estados Unidos.

La entrega del exmandatario fue negociada entre su equipo legal y las fuerzas del orden, para que él entrara y saliera lo más rápido posible sin cerrar toda la ciudad de Atlanta.

Para obtener su libertad, tuvo que pagar una multa de 200 mil dólares, además se comprometió a no publicar en redes sociales para atacar a sus opositores.

Este es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente se enfrenta a un proceso legal por el cual tiene que presentarse en prisión; sin embrago, para Trump, esta es la cuarta vez que está bajo arresto.

Trump regresa a Twitter, ahora llamado “X”

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó la red social “X”, antes llamado Twitter luego de más de dos años de ausencia. Durante la noche de este jueves 24 de agosto, el magnate republicano publicó su fotografía policial en la plataforma de redes sociales de Elon Musk.

La fotografía de Trump fue publicada junto con un enlace a su sitio web, además del mensaje: “¡Nunca te rindas!” Como título debajo de la foto policial. Cabe señalar que Twitter, ahora "X", prohibió la cuenta de Donald Trump luego del motín en el Capitolio de Estados Unidos, ocurrido el 6 de enero de 2021.

Toman huellas y foto policial a Trump

Tras unos minutos se realizaron los procedimientos correspondientes a Donald Trump: toma de fotografía policial, registro de huellas dactilares, registro de peso y estatura. De acuerdo con los datos recogidos por las autoridades, el exmandatario mide 1.90 metros y pesa 97 kilos

La foto policial de Trump pasará a la historia del mundo, por ser el primer presidente de Estados Unidos fichado en una cárcel.

Donald Trump llega a Atlanta

Alrededor de las 7:11 de la noche (tiempo local), el republicano llegó en un avión privado a Atlanta para entregarse a la autoridades. Aterrizo en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson.

Posteriormente, fue trasladado en una camioneta negra hasta la cárcel de Fulton, donde se entregará, en un hecho histórico para Estados Unidos, ya que es la primera vez que un expresidente pasa por este proceso.

El expresidente y sus principales asesores se reunieron con Steven Sadow, su nuevo abogado, en el avión privado al aterrizar en Atlanta.

🇺🇸| URGENTE: Donald Trump aterriza en Georgia para entregarse a las autoridades: pic.twitter.com/JHkzygQE05 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 24, 2023

Trump viaja de Nueva Jersey rumbo a Atlanta

El expresidente partió de Nueva Jersey rumbo a Atlanta, para entregarse en la cárcel de Fulton, en Georgia para ser procesado por por el caso de interferencia electoral. Se espera que llegue en la noche.

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Se entregan funcionarios allegados de Trump relacionados con el caso

Los funcionarios allegados a Trump que están relacionados con el caso se empezaron a entregar desde el martes 22 de agosto, los restantes llegaron la mañana de este jueves. Se han entregado 11 de los 18 imputados.

Entre los que se entregaron se encuentran: Jeffrey Clark, exalto funcionario del Departamento de Justicia, quien pagó 100 mil dólares de fianza para salir de Fulton.

Mark Meadows, exjefe de gabinete de la Casa Blanca,se entregó para ser procesado por los mismos cargos que Trump.

Harrison Floyd, el líder de Black Voices for Trump, se entregó en la cárcel del condado de Fulton. Está acusado de tres cargos: violar la ley contra el crimen organizado de Georgia, influir en un testigo y conspirar para solicitar declaraciones falsas.

Fiscal solicita que el juicio contra Trump inicie en octubre

La fiscal Fani Willis solicitó que el juicio contra el empresario por el caso de interferencia electoral se realice el 23 de octubre próximo, junto a los 18 allegados del magnate que están involucrados.

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Trump cambia de abogado a unas horas de entregarse

Trump reemplazó a su principal abogado por el caso de Georgia a unas horas de entregarse a las autoridades.

Drew Findling, el abogado que dirigió la defensa del magnate, fue reemplazado por Steven Sadow, un abogado con sede en Atlanta, según información de CNN.

Máxima seguridad en la cárcel de Fulton

Hay un fuerte operativo de seguridad en las afueras de la cárcel de Fulton, a donde llegará Donald Trump este jueves para ser arrestado por las autoridades del condado.

Decenas de simpatizantes y detractores se reunieron en el lugar con pancartas a la espera del exmandatario republicano, por lo que policías y patrullas se alinearon en la entrada de la cárcel Rice Street este jueves por la mañana.

|Reuters

Una fuente de Trump indicó que no se trataba del desempeño de Findling, mientras que otro familiarizado con Sadow lo llamó el “mejor abogado defensor penal de Georgia”.

¿Por qué Donald Trump será arrestado en Georgia?

Fani Willis, fiscal de Fulton, acusó al republicano de 13 delitos por haber liderado un complot con 18 aliados para revertir los resultados electorales de 2020 en Georgia, donde Trump perdió con un margen considerable frente a Joe Biden.

Esta es la cuarta imputación penal contra el expresidente estadounidense, pero es la primera vez que se entregará en una cárcel y se le tomará una foto policial, ya que las veces anteriores solo se presentó en los juzgados para la lectura de cargos.

Se espera, que el próximo año enfrente al menos dos juicios, uno por mal manejo de documentos clasificados y otro por pagarle a una estrella porno para guardar silencio sobre la relación que mantenían cuando él estaba casado.