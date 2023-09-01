El presidente concluyó con su quinto Informe de Gobierno desde Campeche, donde rindió cuentas a los mexicanos sobre lo realizado en el último año de su mandato. Uno de los temas que más trascendió fue el de la megafarmacia que el tabasqueño propone construir en la CDMX, pero ¿cómo funcionará?

Desde hace un par de meses, el mandatario ya había puesto la idea sobre la mesa sobre cómo combatir el desabasto de medicamentos que se vive en el país, por lo que sugirió una megafarmacia.

#QuintoInforme | La

“Superfarmacia” que impulsará el presidente @lopezobrador_ estará en el Estado de México pic.twitter.com/ePeDKiWrVl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

¿Cómo funcionará la megafarmacia en Edomex que propuso AMLO?

“En dos o tres meses más vamos a tener una farmacia en el Estado de México, donde van a guardarse y se van a tener todos los medicamentos, todos, no va a faltar ni uno, todos los medicamentos que existan en el mundo van a estar en esa farmacia”, señaló AMLO.

En ese sentido, destacó que si un centro de salud o en un hospital no hay un medicamento, se va a hablar a esa farmacia y en 24 horas llegará el medicamento a donde se necesite.

A pesar de que reconoció que México ha tenido que enfrentarse a muchas dificultades, afirmó que actualmente se compran medicamentos en todos los países del mundo.

"Estamos mejorando mucho el abasto, estamos ahorrando, porque con el mismo presupuesto estamos en capacidad de garantizar todos los medicamentos a los mexicanos”.

Aunado a ello, el mandatario prometió que el sistema de salud para todos los mexicanos y las mexicanas sería de primer mundo para el final de su sexenio.

¿Qué tan viable es crear la megafarmacia en Edomex que propone AMLO?

Desde el pasado 2 de agosto, López Obrador anunció que se llevaría a cabo el proyecto, el objetivo sería contrarrestar el desabasto de medicamentos en el país; sin embargo, uno de los principales problemas al que se enfrentaría el gobierno de AMLO sería el tiempo, pues le quedan solamente 13 meses, ya que su sexenio durará menos.

Además, el tabasqueño afirmó que la megafarmacia estaría lista en "máximo dos o tres meses", aunque no dio más detalles de la ubicación exacta del proyecto ni cómo operará.