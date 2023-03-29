¿Cómo Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco?

Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, celebró el pasado 13 de marzo 10 años al frente del máximo cargo en el Vaticano, un puesto al que llegó tras la renuncia de Benedicto XVI, sin embargo, sus méritos como clérigo lo colocaron al frente de la Iglesia Católica.

Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Su padre era contador y su madre, ama de casa dedicada al cuidado de sus cinco hijos.

El Papa Francisco joven

Para los que se preguntan qué estudio el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio terminó una carrera como técnico químico, sin embargo desde muy joven mostró su interés por la iglesia, así que inició el camino al sacerdocio entrando al seminario diocesano de Villa Devotos.

Today marks the 65th anniversary of Jorge Mario Bergoglio joining the Society of Jesus, or the Jesuits. He entered on 11 March 1958, when he was just 21 years old.



Almost exactly 55 years later, on 13 March 2013, he was elected Pope. #TenYearsPopeFrancis pic.twitter.com/Yd4Vz8nWnW — Vatican News (@VaticanNews) March 11, 2023

El Papa Francisco de Joven estudió humanidades en Chile y al regresar a Argentina se licenció en filosofía en el Colegio San José. Posteriormente se desempeñó como profesor de literatura y psicología en el colegio del Salvador. Después terminó una licenciatura en teología.

El 13 de diciembre de 1969 se recibió como sacerdote en Argentina. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó durante seis años.

Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires, donde trabajó para apoyar a la gente más pobre de su país a través de misiones durante la crisis económica de los 90. Pronto se volvió popular en Latinoamérica.

La renuncia de Benedicto XVI y el ascenso del Papa Francisco

En febrero de 2013 el Papa Benedicto XVI renunció como líder de la iglesia católica argumentando problemas de salud y su avanzada edad. Al siguiente mes se convocó un cónclave para elegir a su sucesor.

Fue hasta la quinta votación que los cardenales nombraron a Jorge Mario Bergoglio, a la edad de 76 años, como el próximo Papa, convirtiéndose en el primer americano y jesuita en llegar al puesto. Bergoglio es una figura destacada de todo el continente y un pastor sencillo y muy querido en su diócesis.

¿Cómo eligió su nombre de Papa?

Tras el anunció de quién ocuparía el máximo cargo del Vaticano, Mario Bergoglio se dirigió a los periodistas y les informó que su nombre sería Papa Francisco, en honor a San Francisco de Asís, el santo que representa la austeridad y el servicio a los pobres.

