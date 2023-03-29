Así fue la primera visita del Papa Francisco a México

El pasado 13 de marzo de 2023 se cumplieron 10 años del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica, a lo largo de esta década ha visitado varios países, entre ellos México, donde rrealizó varos actos simbólicos, como el regañó a los obispos, cuando pidió perdón a los indígenas y la visita a los presos a quienes les dio un mensaje de esperanza.

La llegada del Papa Francisco ocurrió en un momento crucial para México, pues la violencia se había desatado, así que el Sumo Pontífice regañó a los gobernadores de todo el país por las condiciones en las que se encontraba.

¿Cuándo vino el Papa Francisco a México?

El Papa Francisco llegó a México el 12 de febrero de 2016 y estuvo seis días, en los que visitó la capital del país, así como los estados de Chiapas, Michoacán, Estado de México y Chihuahua.

La invitación fue hecha por el entonces presidente Enrique Peña Nieto cuando acudió a la misa de inicio del pontificado de Francisco en 2013. Pero fue hasta el 12 de diciembre del 2015 cuando el Papa confirmó su visita a tierras aztecas.

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El entonces presidente Enrique Peña Nieto y su ahora exesposa, Angélica Rivera, recibieron al Papa Francisco en el Hangar Presidencial. A su llegada, un grupo de niños con trajes típicos de Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz se acercaron a su santidad con un cofre con tierra mexicana, la cual bendijo.

De los momentos más representativos de su llegada fue cuando se puso un sombrero de mariachi. También un grupo de niños cantó una canción compuesta exclusivamente para el Papa Francisco.

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¿Qué lugares visitó el Papa Francisco en México?

Durante sus seis días de visita, el Sumo Pontífice visitó la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Estado de México y Chihuahua, donde acudió a varios lugares representativos:

Ciudad de México

Visitó Palacio Nacional, donde se realizó la ceremonia de bienvenida oficial. Después fue a la Catedral, ahí tuvo un encuentro con los obispos de México. Ofreció una misa en la Basílica de Guadalupe y finalmente visitó el Hospital Pediátrico “Federico Gómez”.

Se acuerdan de la visita del Papa Francisco a Mexico 🇲🇽 y su visita a la Villa y la devoción que tiene a la Virgen de Guadalupe 🙏❤️👏👍 #virgendeguadalupe #PapaFrancisco #lavilla pic.twitter.com/psBTKhIjEg — Virgen de Guadalupe (@LaGuadalupana) October 19, 2019

Estado de México

Al día siguiente el Papa Francisco visitó el Estado de México, donde acudió a Ecatepec para dar una misa en el Centro de Estudios del municipio y tuvo un almuerzo con el séquito papal en el seminario diocesano de Ecatepec.

Chiapas

En Chiapas también dio una misa con las comunidades indígenas en San Cristóbal de Las Casas y acudió al estadio “Víctor Manuel Reyna” de Tuxtla Gutiérrez.

Michoacán

También ofreció una misa en el estadio “Venustiano Carranza”, visitó la Catedral de Morelia y el estadio “José María Morelos y Pavón”.

Chihuahua

Acudió a la frontera de México y Estados Unidos donde ofreció una misa y habló con los migrantes. También acudió al Centro de Readaptación Social 3 y se reunió con los presos. Finalmente visitó el Colegio de Bachilleres para reunirse con empresarios y trabajadores de maquiladoras. Del aeropuerto de Chihuahua partió de regreso a Roma, Italia.