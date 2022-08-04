¿Cómo murió Marilyn Monroe? Esto se sabe sobre el suceso

El 4 de agosto de 1962 murió una de las estrellas más reconocidas a nivel mundial, la icónica Marilyn Monroe, quien se convirtió en un símbolo sexual de la década de los 50 y un referente del glamour; sin embargo, para muchos, el cómo murió la actriz sigue causando especulación.

Su nombre era Jeane Mortense Monroe, nació el 1 de julio de 1926 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Su ascenso a la fama comenzó cuando se convirtió en modelo para revistas.

Gracias a su belleza, Marilyn Monroe pronto llamó la atención de productores de Hollywood y en 1950 saltó al estrellato con la película “Cómo casarse con un millonario”, después, protagonizó otras cintas como “Los caballeros las prefieren rubias” y “The Seven Year itch”, entre otras.

Marilyn Monroe también es recordada por una serie de relaciones de alto perfil, como sus matrimonios con el beisbolista Joe DiMaggio y el escritor Arthur Miller, así como su relación con el ex presidente John F. Kennedy.

El ícono de la pantalla y la moda también se convirtió en la musa del artista pop Andy Warhol en al menos 23 pinturas, la primera completada en 1962, poco después de su muerte, titulada " Díptico de Marilyn".

¿Cómo murió Marilyn Monroe?

Los últimos años de la vida de Marilyn Monroe se vieron empañados por enfermedades y problemas personales. Las circunstancias de su muerte siguen siendo objeto de especulación.

Incluso la controversia sobre si Marilyn Monroe se suicidó, como se informó en el momento de su muerte, o si fue asesinada, siguen provocando misterio.

La rubia fue hallada muerta el 5 de agosto de 1962, su cuerpo se encontraba boca abajo, con la mano extendida, con la intención de agarrar el teléfono; a un lado de ella había varios frascos de medicamentos.

La versión oficial

De acuerdo con la versión oficial, Marilyn Monroe se suicidó a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos, los cuales le eran administrados por sus médicos

La muerte de Marilyn Monroe ¿suicidio o asesinato?

La versión oficial no dejó satisfechos a los admirados de Marilyn Monroe, por lo que comenzaron las teorías conspirativas sobre un posible asesinato, poniendo como culpables a los hermanos Kennedy, ¿la causa? la actriz conocía "las cosas turbias" del político, lo que hacia temblar su carrera.

Los restos de Marilyn Monroe están enterrados en la cripta número 24 en el Corredor de los Recuerdos, en el Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary en su ciudad natal de Los Ángeles.

Su cripta está descolorida debido a marcas de lápiz labial dejadas por fanáticos que a menudo celebran servicios conmemorativos anuales el 1 de junio (su cumpleaños) y el 5 de agosto (cuando se descubrió su cuerpo).

El día que Kim Kardashian rompió el vestido de Marilyn Monroe

El pasado 2 de mayo, la socialité Kim Kardashian utilizó durante la Met Gala de este año el icónico vestido con el que Marilyn Monroe cantó “Happy Birthday Mr Presidente” a John F. Kennedy en 1962.

y aunque Kim Kardashian bajó siete kilos para poder entrar en el vestido, la prenda sufrió daños irreparables.