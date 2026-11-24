Probablemente, una de las tiendas más famosas de Las Vegas sea Gold & Silver Pawn Stars, una casa de empeño que dirige Rick Harrison en compañía de Austin Russell (Chumlee), quienes aprovecharon el escaparate de la televisión para colocarse en la cima del éxito y cuya historia fue conocida en México gracias al programa “El Precio de la Historia”, de History Channel.

Este programa acumula más de 20 temporadas al aire y es un reality show sobre los casos más insólitos y sobresalientes que llegan a una casa de empeño establecida en la avenida principal de Las Vegas. Debido a su larga trayectoria e historia particular, productores de televisión la seleccionaron para realizar un programa fijo, uno muy exitoso y del que vale la pena recordar.

¿Cuál es el reparto de “El Precio de la Historia”?

Vale la pena empezar con un breve perfil sobre los protagonistas de la serie, pues son cuatro los personajes principales en el reparto de “El Precio de la Historia”, encabezado por el fundador, Rick Harrison, quien mantiene a flote la tienda y la convirtió en referente de Las Vegas.

Rick Harrison : Richard Kevin Harrison es el personaje principal de la serie, dueño y quien se encarga de dirigir la tienda “Pawn Stars” y un apasionado por la historia, por lo que es el principal referente al momento de adquirir antigüedades.

: Richard Kevin Harrison es el personaje principal de la serie, dueño y quien se encarga de dirigir la tienda “Pawn Stars” y un apasionado por la historia, por lo que es el principal referente al momento de adquirir antigüedades. Richard Benjamin Harrison : “El viejo Harrison” es el padre de Rick y fundador de la tienda Gold & Silver Pawn Stars en 1989. Era un veterano de la Marina de Estados Unidos y falleció en el 2018 debido a la enfermedad de Parkinson, no sin antes aparecer como en “El Precio de la historia” como uno de los personajes entrañables.

: “El viejo Harrison” es el padre de Rick y fundador de la tienda en 1989. Era un veterano de la Marina de Estados Unidos y falleció en el 2018 debido a la enfermedad de Parkinson, no sin antes aparecer como en “El Precio de la historia” como uno de los personajes entrañables. Corey Harrison : Es el hijo de Rick, nieto de Richard, quien funge como gerente de operaciones de la tienda y uno de los principales responsables de comprar artículos. Además, es el señalado por Rick para hacerse cargo del negocio en el futuro.

: Es el hijo de Rick, nieto de Richard, quien funge como gerente de operaciones de la tienda y uno de los principales responsables de comprar artículos. Además, es el señalado por Rick para hacerse cargo del negocio en el futuro. Austin Russell: También conocido como “Chumlee”, es amigo de la infancia de Corey Harrison y uno de los personajes más queridos de “El Precio de la Historia”, pues siempre aparece detrás del mostrado y realiza las principales valoraciones a las piezas que les quieren vender, aunque ha sido señalado por no ser muy bueno en su trabajo.

¿Cómo surgió “El Precio de la Historia”?

El primer momento de “El Precio de la Historia” como producto de televisión se dio en el 2003, cuando “El Viejo” Harrison permitió que se grabara en su tienda un programa de Comedy Central; después apareció en un documental estadounidense y, finalmente en el 2008, productores de HBO la escogieron entre las múltiples casas de empeño de Las Vegas para hacer una serie de TV.

Poco tiempo después comenzó a ser emitida por History Channel, con su debut oficial el 19 de julio de 2009. Desde entonces se mantiene como una serie de televisión icónica en Estados Unidos y a nivel internacional, pero su historia real se remonta varios años atrás, con el surgimiento de la tienda “Gold & Silver Pawn Stars”.

El origen de “Gold & Silver Pawn Stars”

La idea de crear una casa de empeño fue de Rick Harrison y la hizo realidad en 1988, cuando por fin pudo conseguir una licencia para casa de empeño, tras imponer una demanda y exigir que el gobierno de la ciudad le otorgara el permiso, denegado por una antigua ley que regulaba la cantidad de casas de empeño en Las Vegas.

Pero si nos remontamos más atrás, el verdadero origen de la tienda es gracias a Richard Benjamin Harrison, quien tras fracasar en el negocio inmobiliario, decide abrir una tienda de segunda mano en 1981, llamada “Gold & Silver Coin Shop”, que se dedicaba a la compra-venta de todo tipo de productos.

Ocho años más tarde, su hijo Rick le impregnó la historia y las antigüedades a la tienda y, al convertirla en casa de empeño, alcanzó una fama que le permitió ser la candidata ideal para protagonizar una serie de televisión.