La fundación Katya Echazarreta busca apoyar a la niñez mexicana y así lo reafirmó en las recientes semanas con el programa "Misión a Marte 2023" en el que buscará mostrarle un mundo distinto a todos los menores de 15 años que se integren a uno de los programas más ambiciosos de los últimos años.

Tras el éxito que ha tenido Katya Echazarreta por su talento y por poner en alto el nombre de México ante los ojos internacionales, la mujer volvió a destacar por crear una fundación que emplea sus esfuerzos en el avance de la ciencia.

¿En qué consiste la “Misión a Marte 2023” de Katya Echazarreta?

¿Uno de los proyectos más ambiciosos para la ciencia? Katya Echazarreta lanzó la primera misión de su fundación, ahí la juventud de México tendrá la oportunidad de conocer todo el trabajo que hay detrás de la industria espacial a lo largo de los cuatro campamentos que integran el programa.

Para la primera edición eligieron a 100 niños y resaltaron que están conscientes que más personas querían formar parte de la misión; sin embargo, están trabajando en crear oportunidades para todos los interesados pues existe mucho talento en México.

El programa que durará del 10 de julio al 4 de agosto permitirá que los niños y niñas puedan vivir una exploración simulada a Marte en donde usarán trajes de astronauta y podrán caminar sobre el planeta rojo.

¿Cuáles eran los requisitos para participar en el Campamento Aeroespacial “Misión a Marte 2023” de Katya Echazarreta?

¡No quedes fuera la próxima vez! Es importante que los y las interesadas tengan entre 13 y 15 años y radiquen principalmente en Guadalajara mientras estudian en una escuela pública, los requisitos que solicitó la Fundación Espacial Katya Echazarreta para ser parte de la Misión a Marte 2023, fueron los siguientes:



Un video donde expliques por qué te interesa participar

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Última boleta de calificaciones

Carta de exposición de motivos

Teléfono de contacto

🚀 Si tu sueño es viajar a Marte, lo puedes hacer realidad en el Primer Campamento Aeroespacial "Misión Marte 2023".



Checa los requisitos en las imágenes y postúlate para formar parte de este evento de @fund_espacial. 👉 Tienes hasta el 5 de julio para enviar tu material. pic.twitter.com/omvmEChyff — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) July 3, 2023

¿Quién es Katya Echazarreta?

Oriunda de Guadalajara, Jalisco, Katya Echazarreta se mudó a temprana edad a los Estados Unidos, años más tarde ingresó la carrera de Ingeniería en Eléctrica en la Universidad de California, su pasión por este rubro la llevó a estudiar una Maestría en Eléctrica e Informática en la Universidad Johns Hopkins.

Echazarreta destacó por su talento y pasión hacia el universo, y resultó elegida entre miles de postulantes para formar parte de una tripulación que despegó a bordo de New Shepard; se convirtió en la primera mujer mexicana que formó parte del quinto vuelo tripulado de la empresa Blue Origin en la misión Shepard NS-21.