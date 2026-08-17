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La mafia del despojo: claves para proteger tu patrimonio ante la invasión de propiedades en México

Abogados, notarios y funcionarios corruptos operan detrás de la mafia de invasiones de propiedades en México. Expertos revelan los pasos clave para blindar tu patrimonio y evitar ser víctima de un despojo.

Por: Federico Anaya, Oscar Morales

Desde hace años, existe una red de invasión y despojo de bienes inmuebles en la que participan abogados, notarios y funcionarios que engañan a terceros o escrituran propiedades de forma fraudulenta.

Para protegerse, se recomienda:

  • Tramitar la escritura ante notario al realizar una compraventa y asegurarse de que esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.
  • Verificar los documentos con códigos QR para una identificación rápida ante cualquier autoridad.
  • Solicitar periódicamente constancias certificadas de las escrituras en el Registro Público.
  • Contratar la alerta digital disponible en cuatro estados del país, que notifica vía electrónica cualquier movimiento inusual sobre la propiedad.
  • Sobre todo, nunca abandonar la propiedad, ya que las mafias de invasión buscan constantemente nuevas víctimas.
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