La mafia del despojo: claves para proteger tu patrimonio ante la invasión de propiedades en México
Abogados, notarios y funcionarios corruptos operan detrás de la mafia de invasiones de propiedades en México. Expertos revelan los pasos clave para blindar tu patrimonio y evitar ser víctima de un despojo.
Desde hace años, existe una red de invasión y despojo de bienes inmuebles en la que participan abogados, notarios y funcionarios que engañan a terceros o escrituran propiedades de forma fraudulenta.
Para protegerse, se recomienda:
- Tramitar la escritura ante notario al realizar una compraventa y asegurarse de que esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.
- Verificar los documentos con códigos QR para una identificación rápida ante cualquier autoridad.
- Solicitar periódicamente constancias certificadas de las escrituras en el Registro Público.
- Contratar la alerta digital disponible en cuatro estados del país, que notifica vía electrónica cualquier movimiento inusual sobre la propiedad.
- Sobre todo, nunca abandonar la propiedad, ya que las mafias de invasión buscan constantemente nuevas víctimas.