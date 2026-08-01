¿Extraviaste tu comprobante escolar? Así puedes recuperar el folio del SAID Edomex 2026 fácil, rápido y en línea

Si extraviaste tu comprobante durante el periodo de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027, es fundamental conocer cómo recuperar el folio del SAID Edomex para verificar la publicación de los resultados oficiales y asegurar el lugar de tu hijo en una de las escuelas. De acuerdo con las autoridades estatales, quienes habilitaron diversas herramientas digitales y canales de comunicación directa para facilitar este trámite, el procedimiento es completamente gratuito, no requiere de intermediarios y permite que los estudiantes conozcan su institución asignada.

Según su página, es de vital importancia conservar este documento, pues es un código numérico que funciona como la llave de acceso exclusiva al sistema educativo estatal, por eso, sin este dato resulta imposible verificar en qué plantel quedó inscrito tu hijo, lo que frena el trámite administrativo de inscripción que arranca a principios de agosto en cada escuela.

📣Ya puedes consultar los resultados del #SAID2026 para preescolar, primaria y secundaria.



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📝 Ten a la mano tu número de folio y CURP.#ElPoderDeLaEducación pic.twitter.com/iBhgUxwscR — Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (@SeducEdoMex) July 31, 2026

¿Cómo recuperar el folio del SAID Edomex

De acuerdo con la convocatoria, el método más sencillo es solicitarlo por correo electrónico, y si prefieres la atención personalizada de las autoridades escolares, solo debes enviar un mensaje al nivel educativo en el que se encuentra tu hijo:



Preescolar: said.preescolar@edugem.gob.mx

Primaria: said.primaria@edugem.gob.mx

Secundaria: said.secundaria@edugem.gob.mx

El mail dirigido al SAID, deberá tener el asunto en mayúsculas, con la frase "RECUPERAR NÚMERO DE FOLIO" y en el cuerpo del correo detallar la CURP y el nombre completo de tu hijo. Finalmente, no olvides adjuntar una fotografía nítida de tu identificación oficial vigente como la INE.

¿Existe una alternativa exprés en línea?

Quienes recuerden los datos básicos de sus hijos, pueden ahorrarse la espera y entrar directamente al Portal de Preinscripciones Edomex; una vez en el sitio, dirígete a la sección de reimpresión de comprobante. Allí, solo necesitas digitalizar la CURP para que la página te genere de manera automática el documento original, luego guárdalo en tu celular o imprímelo al momento para evitar futuros contratiempos.

En caso de tener problemas técnicos, debido a la saturación por la demanda de acceso, puedes resolver cualquier traba desde el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM), la cuál se mantiene activa en la línea 800 696 96 96, donde los asesores brindan orientación precisa para culminar la recuperación con éxito.