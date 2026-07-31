Paso a paso como consultar los Resultados SAID Edomex 2026
Los resultados SAID Edomex 2026 llegaron hoy; aquí el paso a paso sobre cómo consultarlos en línea y la fecha en que puedes checar de forma presencial.
Los resultados SAID Edomex 2026 ya están aquí y aquí te decimos cómo consultarlos sin problema y de forma segura si quieres saber en qué escuela quedó tu hijo de preescolar, primaria o secundaria, aquí podrás checar la asignación paso a paso para el ciclo escolar 2026-2027.
¿Quiénes pueden consultar los resultados SAID Edomex 2026?
Solo las madres, padres de familia o tutores podrán realizar la consulta de los resultados SAID 2026, pero deben tener a la mano el folio asignado en la ficha de preinscripción.
En caso de no tener su folio a la mano, podrán ingresar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o con la Clave Única de Preinscripción(CUP) que generaron al realizar su registro y posteriormente seguir los paso que te ponemos más adelante.
Pasos para consultar los resultados SAID Edomex 2026
- Ingresar a la página oficial del Gobierno del Estado de México o en el sitio web del SAID.
- Ingresa en el sistema el folio de preinscripción y la Clave Única de Preinscripción (CURP) del aspirante.
- Da clic en la opción del sistema ‘buscar’.
- Automáticamente, podrás ver la escuela y turno que le asignaron al aspirante.
Por si no quieres consultarlos en línea, a partir del 3 de agosto del 2026, los resultados estarán vigentes de forma presencial en todas las escuelas del Estado de México, así que, podrás acudir a solicitarlos.
¿Cuándo es la segunda etapa del SAID?
Anota las fechas clave para la segunda etapa del SAID:
- 6 de agosto: arranca la segunda etapa hasta el 26 de agosto.
- 6 al 12 de agosto: Alumnos grado intermedio de escuela pública o particular incorporada al sistema estatal que deseen cambiarse a una escuela pública.
- 13 al 19 de agosto: para quienes ya cuentan con folio SAID y necesitan solicitar un cambio de plantel.
- 20 al 26 de agosto: para estudiantes de nuevo ingreso que no participaron en la preinscripción ordinaria, o que cursaron el ciclo anterior en otra entidad y desean incorporarse a una escuela pública en el Estado de México.