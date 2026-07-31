Paso a paso como consultar los Resultados SAID Edomex 2026

Los resultados SAID Edomex 2026 ya están aquí y aquí te decimos cómo consultarlos sin problema y de forma segura si quieres saber en qué escuela quedó tu hijo de preescolar, primaria o secundaria, aquí podrás checar la asignación paso a paso para el ciclo escolar 2026-2027.

¿Quiénes pueden consultar los resultados SAID Edomex 2026?

Solo las madres, padres de familia o tutores podrán realizar la consulta de los resultados SAID 2026, pero deben tener a la mano el folio asignado en la ficha de preinscripción.

En caso de no tener su folio a la mano, podrán ingresar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o con la Clave Única de Preinscripción(CUP) que generaron al realizar su registro y posteriormente seguir los paso que te ponemos más adelante.

Pasos para consultar los resultados SAID Edomex 2026

Ingresar a la página oficial del Gobierno del Estado de México o en el sitio web del SAID

Ingresa en el sistema el folio de preinscripción y la Clave Única de Preinscripción (CURP) del aspirante.

Da clic en la opción del sistema ‘buscar’.

Automáticamente, podrás ver la escuela y turno que le asignaron al aspirante.

Por si no quieres consultarlos en línea, a partir del 3 de agosto del 2026, los resultados estarán vigentes de forma presencial en todas las escuelas del Estado de México, así que, podrás acudir a solicitarlos.

¿Cuándo es la segunda etapa del SAID?

Anota las fechas clave para la segunda etapa del SAID: