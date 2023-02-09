Fue durante las primeras horas del pasado lunes que varios sismos azotaron a Turquía y Siria, el saldo de personas muertas, hasta el momento, es de al menos 19 mil 700 personas. Estas imágenes satelitales demuestran cómo se ve desde el espacio la zona de desastre tras los sismos.

Cabe destacar que las imágenes satelitales fueron tomadas con ayuda de Google Satelital, en las zonas de desastre tras los sismos que ocurrieron Turquía y Siria.

Cómo se ve desde el espacio zona de desastre tras sismos en Turquía

|Google Satelital

El clima y el desastre tras los sismos han complicado las tareas de rescate, los cuales, a pesar del tiempo transcurrido, siguen buscando esperanza en seguir encontrando personas con vida.

Esta es considerada la mayor catástrofe natural ocurrida en la región desde 1999, cuando un sismo de similar intensidad dejó más de 17 mil muertos en Turquía.

Van más de 19 mil muertos|CNN

Cientos de miles de personas se encuentran sin hogar en pleno invierno, ante esto, diversos países, México incluido, han instalado centros de acopio y enviado ayuda de diversos cuerpos de seguridad.

En la CDMX, se instó a las personas a donar víveres y ropa para ayudar a los damnificados tras los sismos en Turquía y Siria.

Hatay, ciudad dañada tras sismos en Turquía y Siria|EMILIE MADI/REUTERS

¿Cuáles fueron las ciudades más dañadas tras sismos en Turquía?

El epicentro de los sismos fue en la ciudad de Gaziantep, Turquía, cuya población supera los 2 millones. Toda la zona sur del país se ha visto afectada, con graves daños en ciudades como Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Malatya y Adana.

Asimismo, los sismos afectaron el norte de Siria, país en el que se ha cobrado la mayor cantidad de víctimas mortales. Aleppo, Latakia y Hama son algunas de las principales ciudades sirias más afectadas.

Cerca de la mezquita Hacı Ali Öztürk hay varios edificios destruidos|CNN

Rescate de personas tras sismos en Turquía y Siria

A pesar de ser una de las peores tragedias ocurridas recientemente, las labores de rescate siguen con esperanza de encontrar a más personas con vida.

Tal fue el caso de este jueves 09 de febrero, cuando la Sedena dio a conocer el rescate de una persona con vida; se trató de una mujer de 70 años, la cual fue encontrada por el Ejército Mexicano después de estar atrapada bajo los escombros durante cuatro días tras los sismos.

