¿Lluvias en el puerto jarocho? Así será el clima en México este 02 octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy lunes 02 de octubre de 2023, en donde se pronostican fuertes lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio, ¿se salvarán algunos estados?

De acuerdo al pronóstico del clima, para este lunes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿En qué estados de México lloverá este lunes 02 de octubre?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este lunes 02 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz.

: Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Campeche.

: Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

⛈️ Para esta noche se pronostican #Lluvias de diferente intensidad, #DescargasEléctricas y #Vientos fuertes, en el noroeste, norte, noreste y occidente de #México. También se prevén #Tolvaneras o #Torbellinos en algunas entidades de esas regiones.



Más información en ⬇️ pic.twitter.com/PrFxLAZms4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 2, 2023

¿En qué estados de México se esperan altas temperaturas?

Pese a la presencia de fuertes lluvias, el pronóstico de clima en México para hoy 02 de octubre indica que habrá altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana, ¿cuáles serán los estados afectados?



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

Clima en Xalapa, Veracruz: Esperan descargas eléctricas

En Veracruz se espera un cielo medio nublado durante la mañana con bancos de niebla; sin embargo, por la tarde habrá lluvias puntuales, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.