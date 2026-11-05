A través de plataformas digitales, usuarias de la ruta naranja exigieron la intervención de las autoridades tras detectar a un hombre viajando a bordo del vagón exclusivo de la unidad M0234, la cual avanzaba rumbo a la terminal Barranca del Muerto.

El Metro CDMX confirmó que la alerta fue turnada de inmediato al área de seguridad institucional para ubicar el convoy, atender el llamado y proceder con el desalojo del pasajero infractor.