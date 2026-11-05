Comenzar tu jornada informado sobre el estado del Metro CDMX es la mejor estrategia para evitar demoras. Si estás a punto de salir hacia tu trabajo o escuela, te presentamos la cobertura en tiempo real sobre la afluencia y la circulación de trenes en las 12 líneas que Azteca Noticias tiene para ti.
¿Cómo va el Metro CDMX este jueves 5 de noviembre? Estatus, retrasos y avance en vivo
¿Qué pasó en la Línea 9?
Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 9, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio.
Fallas en la Línea 7
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren.
Marcha de seguridad por lluvia en dos líneas
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3 y B.
Alta afluencia en la Línea B
En este momento la Línea B presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales.
Línea 1 afectada
Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 1.
¿Qué pasa en la Línea 3?
Usuarios reportan marcha lenta y espera de trenes por más de 20 minutos en cada estación.
Pasajeros de la Línea 3 reportan fallas eléctricas y apagones a bordo desde Indios Verdes
Usuarios reportan fallas eléctricas a bordo de un convoy que salió de Indios Verdes, señalando que las luces y el sistema se encienden y apagan constantemente desde el inicio del recorrido.
Línea 3: Usuarios denuncian marcha muy lenta
Pasajeros reportan avance muy lento y exigen saber cuándo se normalizará el servicio. El Metro CDMX responde que ya realiza maniobras para agilizar la circulación y la salida de trenes desde las terminales.
Línea 7: Reportan fallas de apertura a destiempo en puertas del vagón
De acuerdo con el señalamiento, el acceso se abre a destiempo en comparación con el resto de los mecanismos del tren y queda bloqueado sin abrir por completo. Esta situación complica el flujo de abordaje y desalojo en los andenes.
Retrasos en Línea 8 del Metro CDMX: Trenes detenidos
Usuarios de la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México enfrentaron demoras la mañana de este jueves. A través de redes sociales, pasajeros en la estación Atlalilco, con dirección a Garibaldi, reportaron que los trenes permanecieron detenidos hasta por 10 minutos.
Línea 1: Denuncian fallas recurrentes en escaleras eléctricas de San Lázaro
A través de denuncias ciudadanas, se reportó que las escaleras eléctricas de la estación San Lázaro —correspondiente a la Línea 1 con dirección a Pantitlán— se encontraban completamente detenidas la noche de este miércoles en punto de las 20:31 horas.
Despliegan elementos de seguridad por hombre en vagón exclusivo de la Línea 7
A través de plataformas digitales, usuarias de la ruta naranja exigieron la intervención de las autoridades tras detectar a un hombre viajando a bordo del vagón exclusivo de la unidad M0234, la cual avanzaba rumbo a la terminal Barranca del Muerto.
El Metro CDMX confirmó que la alerta fue turnada de inmediato al área de seguridad institucional para ubicar el convoy, atender el llamado y proceder con el desalojo del pasajero infractor.
Se regulariza el servicio en toda la red y concluyen los controles de acceso
El Metro CDMX reporta una mejora generalizada. De acuerdo con el último corte de estatus oficial, la circulación de los convoyes es constante y fluida a lo largo de las 12 líneas que integran la red.
Pese al panorama favorable, el organismo mantiene la advertencia de que la continuidad del servicio está sujeta a cambios por posibles imprevistos operativos.
Revisiones en vías de Línea 3 provocan demoras y quejas por la eficiencia del servicio
Ante críticas de usuarios por la lentitud del servicio y priorizar la pintura de estaciones, el Metro CDMX mencionó que las demoras son por una revisión en la zona de vías y asegura que ya se agiliza el avance de trenes.
Concentran saturación las Líneas 3, 7 y B; inyectan trenes vacíos para mitigar demoras
De acuerdo con el último reporte operativo, las Líneas 3, 7 y B registran una alta afluencia de pasajeros, lo que se traduce en tiempos de espera prolongados.
Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 y A mantienen una circulación constante, aunque se advierte que las condiciones del servicio pueden presentar variaciones repentinas.
Bloqueo en salida de Mixcoac desata aglomeraciones y quejas en la Línea 7
Usuarios de la estación Mixcoac reportaron el bloqueo total de la salida principal del andén, una acción operativa que, afirman, se realizó sin justificación ni información por parte del personal en turno.
Este cierre ha provocado un cuello de botella, desatando el caos y la acumulación de personas que buscan abandonar el sitio.
Descartan fallas en Línea 5 tras reclamos por tiempos de 10 minutos entre estaciones
A través de plataformas digitales, los usuarios documentaron demoras prolongadas, señalando que los trenes tardan más de 10 minutos tan solo en cubrir la distancia entre las estaciones Oceanía y Aragón.
Denuncian falta de higiene en vagón de la Línea 7; usuarios exigen limpieza urgente
Pasajeros de la Línea 7 denunciaron públicamente el deterioro y la falta de higiene al interior del vagón número 1430. Los inconformes exigieron el envío urgente de personal de limpieza para intervenir las ventanas y puertas de la unidad.
Línea 7: Usuarios cuestionan falta de avance; Metro reporta alta afluencia
La falta de circulación constante en la Línea 7 provocó que los usuarios exigieran horarios de avance a través de plataformas digitales. Ante los constantes cuestionamientos por los trenes detenidos y los andenes saturados, el Metro CDMX informó que la ruta enfrenta una alta afluencia de pasajeros.
Reportan trayectos de 25 minutos en Línea B; Metro responde con envío de trenes vacíos
Las demoras y el servicio deficiente volvieron a generar reclamos en el tramo norte de la Línea B. A través de redes sociales, pasajeros evidenciaron un avance intermitente al señalar que el recorrido entre Ciudad Azteca y Múzquiz les tomó hasta 25 minutos, además de reportar convoyes detenidos a la mitad de los andenes.
Tren estático en San Joaquín complica avance en la Línea 7; envían unidades de apoyo
Las quejas por retrasos alcanzaron a la Línea 7 durante los traslados matutinos. Usuarios alertaron en redes sociales sobre un tren que se quedó detenido por completo en la estación San Joaquín, rumbo a Barranca del Muerto, lo que genera acumulación de personas en los andenes.
Lento avance en la Línea 2 genera reclamos; autoridades piden uso responsable de palancas
La marcha lenta en la Línea 2 continúa sumando quejas de los usuarios durante la jornada, quienes denuncian demoras prolongadas y trenes que no logran salir a tiempo de los andenes. Ante los reclamos por el retraso en el servicio, el Metro CDMX aseguró que su personal ya trabaja en agilizar el flujo de los convoyes y las salidas desde las terminales.
Línea 9 opera sin averías, pero con afluencia de hora pico; piden anticipar viajes
Ante las consultas ciudadanas en redes sociales sobre el estado de la Línea 9, el Metro CDMX aclaró que la ruta se encuentra operando sin fallas mecánicas ni contratiempos técnicos. Sin embargo, el organismo reconoció que las estaciones presentan la saturación habitual correspondiente a la hora pico.
Saturación alcanza a cuatro líneas de la red; inyectan trenes vacíos para agilizar abordaje
Las Líneas 2, 3, 7 y A presentan actualmente una alta afluencia de pasajeros, lo que se traduce en andenes saturados y tiempos de espera prolongados. Para intentar desahogar los puntos críticos de estas rutas. El Metro CDMX de trenes vacíos en las estaciones de mayor demanda.
Ausencia de trenes en Línea 2 provoca esperas de 10 minutos en Bellas Artes
La saturación operativa en la Línea 2 se agudiza con la falta de convoyes en la zona centro. A través de redes sociales, usuarios documentaron que han permanecido hasta 10 minutos varados en los andenes de la estación Bellas Artes a la espera de abordar.
Demoras en Línea 3 desatan reclamos por tiempos excesivos; Metro envía trenes vacíos
A través de redes sociales, pasajeros evidenciaron trayectos de hasta 15 minutos únicamente para avanzar de la estación División del Norte a Eugenia, desatando la molestia contra la administración del sistema. En respuesta a las quejas, el Metro admitió la alta afluencia en la ruta y aseguró que ya se coordina el envío de convoyes vacíos hacia los puntos más críticos.
Diversas Líneas del Metro presentan alta afluencia
El panorama matutino en el Metro CDMX muestra un marcado contraste. Por un lado, las Líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B mantienen un avance fluido y afluencia moderada. Por otro, las Líneas 2 y 3 registran una alta concentración de usuarios.