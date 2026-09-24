¿Quiénes comparecerán ante Diputados? Morena ajusta la lista tras negociar con oposición

Después de negociar con la oposición, Morena corrigió la lista de comparecencias de 16 funcionarios federales que deberán rendir cuentas ante la Cámara de Diputados como parte del análisis del informe de gobierno.

El acuerdo aprobado por San Lázaro modificó el formato previsto para algunos de los funcionarios y distribuyó las comparecencias entre el Pleno, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y las distintas comisiones.

Uno de los puntos que todavía no queda definido es la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien permanece fuera del calendario definitivo.

El nuevo acuerdo establece que tres funcionarios acudirán ante el Pleno de la Cámara de Diputados: el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, quien recientemente asumió el cargo.

¿Quiénes comparecerán ante el Pleno de la Cámara de Diputados?

De acuerdo con la nueva distribución, Hacienda, Trabajo y la Secretaría de las Mujeres tendrán comparecencias ante el Pleno.

En el caso de Edgar Amador Zamora, titular de Hacienda, su participación forma parte de este grupo de funcionarios que deberán acudir directamente ante los diputados.

También comparecerá Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo, mientras que Laura Itzel Castillo acudirá en representación de la Secretaría de las Mujeres.

La inclusión de Castillo ocurre después de su reciente llegada a la dependencia, por lo que será una de las nuevas integrantes del calendario de comparecencias.

Omar García Harfuch y Ernestina Godoy comparecerán ante la Jucopo

El nuevo acuerdo contempla además que dos funcionarios rindan cuentas en privado ante la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

Se trata de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, cuya comparecencia está programada para el 8 de octubre.

La segunda será la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, aunque en su caso todavía está pendiente definir la fecha.

De esta manera, sus comparecencias no se realizarán ante el Pleno, sino mediante reuniones privadas con la Jucopo.

Estas son las comparecencias ante comisiones

El resto de los funcionarios contemplados en el acuerdo acudirá ante las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.

La primera está programada para el 6 de octubre, con la comparecencia relacionada con Medio Ambiente.

Posteriormente, el 16 de octubre, será el turno de Economía, mientras que el 27 de octubre está prevista la participación de la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

El calendario continúa el 29 de octubre con la comparecencia correspondiente a Educación Pública.

Para noviembre también se concentrará una parte importante de las comparecencias; el 5 de noviembre está programada la participación de la titular de la Comisión Federal de Electricidad.

Un día después, el 6 de noviembre, están contempladas las comparecencias de los responsables del sector salud: la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar.

El 9 de noviembre está prevista la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos.

En tanto, la secretaria de Bienestar todavía no cuenta con una fecha definida para acudir ante los legisladores.

Rosa Icela Rodríguez, todavía sin fecha ni formato definido

Entre los pendientes del nuevo acuerdo se encuentra la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Por ahora, su participación todavía no está definida, por lo que tampoco existe una fecha establecida dentro del calendario aprobado.

Así, la Cámara de Diputados ajustó la lista de 16 funcionarios federales después de las negociaciones entre Morena y la oposición, pero dejó abierta una de las comparecencias que todavía deberá definirse en San Lázaro.