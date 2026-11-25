Los feminicidios en 2025 dejaron un dato que incomoda en cualquier sobremesa, ya que en promedio, parejas o familiares asesinaron a más de cinco mujeres y niñas cada hora en el mundo. Este 25N, ONU Mujeres y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito publicaron su nuevo informe y calcularon cerca de 47,000 víctimas el año pasado: el 60% de las 78,000 muertes intencionales de mujeres y niñas.

Según ONU Mujeres, el peligro duerme en casa

A veces pensamos que el mayor riesgo espera en la calle, pero los datos apuntan directo al hogar: parejas, padres, madres, tíos o hermanos cometen estos crímenes por motivos de género. La discriminación, los estereotipos y las relaciones desiguales alimentan esta violencia. Además, un estudio muestra que tres de cada cuatro víctimas sufrieron acecho previo de su agresor, y hoy muchos usan la tecnología para vigilar y controlar antes del crimen. Aunque en 2024 el cálculo llegó a 50,000 casos, las diferencias de registro entre países explican esa variación.

América, el mundo y los casos que nadie cuenta

África registró 22,100 víctimas y la tasa más alta: 2.9 por cada 100,000 mujeres y niñas. América alcanzó 1.4 y Oceanía 1.1, mientras Asia y Europa reportaron 0.6 y 0.5. Asimismo, en América, las parejas cometieron el 70% de estos feminicidios, frente al 63% en Europa. Alrededor de cuatro de cada diez homicidios intencionales de mujeres y niñas carecen de información suficiente para identificarlos como feminicidios.

Los sectores policial y judicial desempeñan un papel fundamental al apoyar a las sobrevivientes de violencia de género, atender sus denuncias y castigar a los agresores; su labor resulta clave para terminar con la impunidad.

Quiénes corren más riesgo y cómo frenarlo

Mujeres indígenas, periodistas, políticas, defensoras ambientales y personas trans y de género diverso enfrentan riesgos mayores. En demasiados casos, las víctimas ya habían denunciado la violencia antes de morir. ONU Mujeres reitera que atender las primeras señales, creer en las sobrevivientes, castigar a los agresores y financiar organizaciones que defienden a las mujeres evita estas muertes.

Con información de ONU Mujeres