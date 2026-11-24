La Ciudad de México tendrá una nueva jornada de movilizaciones este miércoles 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Y es que, colectivas feministas, madres buscadoras, familiares de víctimas y organizaciones civiles saldrán a las calles para exigir justicia, seguridad y una vida libre de violencia.

La marcha 25N provocará posibles afectaciones viales en algunas de las principales avenidas de la capital, particularmente en el corredor que conecta Paseo de la Reforma con el Centro Histórico.

¿A qué hora inicia la marcha 25N este miércoles 25 de noviembre?

De acuerdo con la convocatoria difundida por Coordinación 8M, las participantes se reunirán a partir de las 15:30 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

El inicio de la movilización está previsto para las 16:00 horas, cuando los contingentes comenzarán su recorrido rumbo al primer cuadro de la Ciudad de México.

Además, existe una convocatoria de PILARES CDMX para integrar otro contingente, cuya concentración está programada a las 14:30 horas en el Monumento a la Revolución, frente al Frontón México.

¿Cuál será la ruta de la marcha 25N en CDMX?

La movilización principal partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y avanzará hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con la ruta difundida por las convocatorias, los contingentes pasarán por las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma: punto de partida de la movilización.

Avenida Juárez: conexión hacia el Centro Histórico.

Eje Central Lázaro Cárdenas: en dirección al primer cuadro de la capital.

Calle 5 de Mayo: tramo final antes de llegar al Zócalo.

Plaza de la Constitución: destino de la marcha.

¿Qué calles podrían cerrar por la marcha del 25 de noviembre?

Debido al paso de los contingentes, algunas vialidades podrían presentar cierres parciales, cortes a la circulación y desvíos durante la tarde de este miércoles.

Entre las principales calles y avenidas que podrían registrar afectaciones se encuentran:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle 5 de Mayo.

Cruces y calles aledañas a la Alameda Central.

Accesos y vialidades cercanas al Zócalo capitalino.

¿Cuáles son las alternativas viales por la marcha 25N?

Si tienes previsto circular por el Centro Histórico o Paseo de la Reforma durante la tarde, lo recomendable es anticipar tus traslados.

Entre las alternativas viales que puedes considerar se encuentran:

Avenida Insurgentes.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Estas vialidades pueden servir como opciones para rodear las zonas de concentración y recorrido.