En el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, una mujer de aproximadamente 28 años fue asesinada tras recibir tres impactos de arma de fuego en el cruce de la avenida Pantitlán y la calle Trigonometría, en la colonia Las Palmas, en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según los primeros reportes, un hombre arribó a bordo de un vehículo y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, quien quedó tendida sobre la vía pública y falleció minutos después en el lugar, mientras el agresor escapó sin que hasta el momento se reporten detenidos.

El crimen ocurre mientras el Centro Histórico de la Ciudad de México amaneció con un despliegue preventivo de vallas metálicas reforzadas con bloques de concreto alrededor de recintos como Palacio Nacional y el Palacio de Bellas Artes, previo a la movilización feminista de este miércoles 25 de noviembre.

#LoÚltimo | Vallas metálicas protegen la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional, previo a la movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que partirá a las 15:30 horas de la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo al Zócalo.… pic.twitter.com/wC4RxkPNg9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

De acuerdo con la convocatoria, la concentración comenzará a las 15:30 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, para salir a las 16:00 horas rumbo a la Plaza de la Constitución, pasando por avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo.

Automóvil queda atorado en carril confinado del Metrobús en Balderas

En otro hecho registrado en la capital, un vehículo particular terminó montado sobre la estructura de concreto que delimita el carril confinado del Metrobús en la avenida Balderas, luego de que su conductora intentara incorporarse desde la avenida Independencia sin advertir el muro separador.

Elementos de la policía acudieron al cruce y, con el apoyo de ciudadanos que transitaban por la zona, empujaron el automóvil hasta liberarlo de la guarnición. El percance no dejó personas lesionadas y únicamente ocasionó daños materiales y afectaciones viales momentáneas.