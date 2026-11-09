¡A volver a sacar las chamarras! El frente frío 4 y su masa de aire se alejarán de México esta semana, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipa la llegada de un nuevo sistema frontal a México.

En Azteca Noticias te contamos cuándo podría ingresar el frente frío número 5, así como la región del país por la que se espera su llegada.

¿Cuándo llegará el frente frío 5 a México?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el frente frío 5 podría aproximarse a México este v iernes 13 de noviembre , convirtiéndose en el segundo sistema frontal del mes.

Se prevé que este nuevo frente frío ingrese por el noreste del país. Sin embargo, el pronóstico podría cambiar dependiendo de su interacción con otros fenómenos meteorológicos, por lo que aún no se conocen con precisión los efectos que podría provocar en el territorio.

Frente frío 5 posible llegada a México (SMN)

Frente frío 4 se va de México a partir de este día

El frente frío 4 dejará de afectar a México durante las últimas horas del miércoles 11 de noviembre, junto con la masa de aire frío que lo mantuvo estacionario por varios días.

Antes de que se disipe, el sistema permanecerá estacionario sobre el norte de la península de Yucatán y, en combinación con un canal de baja presión en el golfo de México, provocará lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

También se esperan lluvias fuertes en Campeche, así como chubascos en Yucatán y Quintana Roo.

Aunque el frente frío 4 dejará de afectar al territorio nacional, las lluvias podrían continuar en algunos estados.

Temperaturas de -5 °C y lluvias fuertes en estos estados

Aunque el sistema frontal 4 dejará de afectar a México, las lluvias y las bajas temperaturas continuarán durante el jueves 12 y viernes 13 de noviembre.

De acuerdo con el pronóstico del clima, estos serán los estados con las lluvias más intensas:

Jueves 12 de noviembre:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): norte de Veracruz.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Chiapas y Campeche.

Viernes 13 de noviembre:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): sur de Veracruz.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): centro y norte de Sinaloa.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Puebla, Guanajuato, Oaxaca y Chiapas.

En cuanto a las bajas temperaturas, Baja California, Chihuahua y Durango registrarán mínimas de entre -5 y 0 °C en zonas serranas durante las madrugadas del viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

Además, se esperan temperaturas de 0 a 5 °C en las zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México (Edomex), Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.