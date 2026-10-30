Llegan los meses más gélidos a México: ¿cuántos frentes fríos se esperan en noviembre?

A partir de noviembre, México empezará a registrar amaneceres más helados y noches más frescas, conforme se acerque la temporada invernal. Además, la combinación de distintos fenómenos meteorológicos favorecerá la llegada de nuevos frentes fríos, que provocarán cambios drásticos en el clima.

Si bien, el invierno comienza oficialmente el 21 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que noviembre, diciembre y enero sean los meses con más sistemas frontales, pero ¿cuántos se esperan este mes?

¿Cuántos frentes fríos se esperan en noviembre 2026?

¡No uno, ni dos! De los 56 sistemas frontales pronosticados para la temporada 2026-2027, durante estos tres meses podrían ingresar al país hasta 25 frentes fríos en conjunto.

Aunque esta cifra podría cambiar, si tenemos en mente el comportamiento que ha tenido la temporada desde que inició. Para septiembre se pronosticaron tres sistemas frontales, mientras que para octubre se esperaban siete; sin embargo, hasta ahora solo han ingresado tres frentes fríos en total.

Para noviembre, en cambio, se prevé la llegada de 8 frentes fríos en total. De hecho, el SMN ya monitorea el ingreso de un nuevo frente frío, previsto entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, por el noroeste de México.

|Conagua

¿Por qué se empieza a sentir más frío de noviembre a enero en México?

A partir de noviembre, empiezan a llegar con más frecuencia masas de aire frío provenientes de Canadá y Estados Unidos, lo que favorece en la formación de tormentas invernales y frentes fríos.

Desde septiembre, los sistemas frontales empujan aire frío y seco, provocando bajas temperaturas, vientos fuertes y lluvias en varias regiones del norte.

Mientras que de diciembre a febrero, México recibe menos radiación solar directa y los días son más cortos, por lo que el suelo y el aire se enfrían más.

Este será el mes con más frentes fríos en México

¡No será enero! El SMN prevé que diciembre sea uno de los meses con mayor actividad de frentes fríos, con la llegada de 9 sistemas, dos más que el promedio histórico de 7.

Esto se debe a la llegada del solsticio de invierno en diciembre, pues el hemisferio norte recibe menor radiación solar y provoca un enfriamiento acelerado del aire sobre las masas.

Al aumentar el contraste de temperatura entre el ecuador (que es más cálido) y el polo norte, se acelera una corriente en chorro y se desplaza hacia el sur, que arrastra masas de aire polar y ártico directamente hacia el territorio mexicano.

El papel de ”El Niño” durante el invierno en México

Mucho se ha hablado de que este invierno podría ser diferente al de años anteriores, y una de las principales razones se debe al fenómeno de “El Niño” o el “Súper Niño”.

Este evento climático apunta a convertirse en uno de los más intensos de los que se tiene registro, al calentar las aguas del Pacífico ecuatorial por encima de los 2 °C.

Esta condición podría facilitar el ingreso de frentes fríos a México durante el invierno. Por lo que el SMN prevé que diciembre se caracterice por una mayor presencia de humedad en el país.

