Otra vez fuego en la Refinería Salina Cruz de Pemex

Un conato de incendio se registró la mañana de este viernes en la Refinería Salina Cruz, en Oaxaca, mientras la Planta Primaria 1 era sacada de operación para trabajos de mantenimiento.

Pemex informó que el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas en el área de Alto Vacío 1. La flama se originó por un poro en el serpentín de la celda del calentador H-201-B.

El personal contraincendios actuó de inmediato y logró apagar el fuego en menos de seis minutos.

¿Hubo personas heridas por el incendio en la Refinería Salina Cruz?

Pemex aseguró que no hubo personas lesionadas y que el incidente tampoco representó un riesgo para el personal ni para la operación de la refinería.

La instalación continúa operando, de acuerdo con la empresa.

Nuevo incidente en Pemex. Ya perdimos la cuenta de cuántos van



Ahora, un conato de incendio se registró en Salina Cruz, Oaxaca, por una fuga en un calentador@Pemex comunicó que no hay lesionados



📹 Noticias De Primera Salina Cruz pic.twitter.com/VNITZCVHZG — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 5, 2026

¿Qué ha pasado recientemente en la Refinería Salina Cruz?

El incidente ocurre días después de otros reportes que generaron atención alrededor del complejo.

El pasado 22 de agosto, Pemex informó sobre la activación de protocolos operativos debido a un paro en una de las calderas generadoras de vapor.

Además, recientemente la empresa explicó que un estruendo reportado durante la madrugada correspondió a la activación de los quemadores de piso de la refinería, una operación que, según Pemex, no representó riesgo.

Ante el nuevo incidente, la empresa pidió consultar sus canales oficiales para evitar la difusión de información imprecisa.