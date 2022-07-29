Fuegos artificiales dejan varios heridos en concierto de Dua Lipa

Al menos tres asistentes al concierto de Dua Lipa en Toronto, Canadá, resultaron con lesiones, luego de que los fuegos artificiales se salieron de control.

Fanáticos de Dua Lipa lograron captar el momento en que fuegos artificiales se detonaron en Toronto's Scotiabank Arena, el pasado 27 de julio.

Fireworks were reportedly smuggled & lit up during the closing of @DuaLipa’s #FutureNostalgiaTour show in Toronto last night.



pic.twitter.com/Rh29VBZaGf — Pop Crave (@PopCrave) July 28, 2022

La cantante británica daba su concierto cuando de pronto detonaron fuegos artificiales que presuntamente entraron al recinto de contrabando.

Algunos asistentes pensaron que los fuegos artificiales en el concierto de Dua Lipa eran parte del Future Nostalgia Tour, pero descubrieron que no era así.

En las imágenes se observa que los fuegos artificiales se detonaron en lo alto del recinto, pero también cerca del escenario.

Algunos fanáticos de Dua Lipa corrieron al ver que los fuegos artificiales se detonaron cerca del lugar en donde se encontraban.

anyone know if these fireworks at the toronto dua lipa concert were planned?? i got a video of them shooting into the crowd and people running away. hope no one got hurt #DuaLipa #Toronto #FutureNostalgiaTour pic.twitter.com/YgfTvAvozr — aj🎊edtwt (@calsandbones) July 28, 2022

Autoridades investigan incidente en concierto de Dua Lipa

La Policía de Toronto informó que recibió un reporte del incidente en el concierto de Dua Lipa poco antes de la medianoche.

De acuerdo con medios locales, tres personas resultaron con lesiones leves, quienes recibieron atención de los médicos que laboraban en el recinto donde se ofreció el concierto.

La Policía de Toronto informó que ya investiga la detonación de los fuegos artificiales, que presuntamente entraron de forma ilegal, por lo que ya revisó los videos de vigilancia, sin que hasta el momento encuentre sospechosos y pidió la colaboración de los asistentes que hayan tenido información sobre el incidente.

La operadora y propietaria del recinto donde Dua Lupa dio el concierto indicó que un "miembro de la audiencia lanzó los fuegos autorizados e ilegales en el piso de la arena".

“Crear un lugar seguro para todos los asistentes al Scotiabank Arena es la principal prioridad de MLSE e inmediatamente comenzamos a trabajar en cooperación con (el Servicio de Policía de Toronto) para investigar a fondo este acto imprudente y peligroso”, escribió la propietaria del recinto en un comunicado.

“Agradecemos (a la policía), al equipo médico en el lugar, a los empleados y a los asistentes al evento por su rápido apoyo para responder a este incidente”.