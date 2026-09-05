10 balazos para matarlo en CDMX: ¿Qué pasó en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo?

Un hombre de aproximandamente 25 años de edad fue asesinado a balazos cuando iba conduciendo un automóvil en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

El automovilista murió de manera inmediata tras este ataque directo con arma de fuego, cuando viajaba a bordo de su vehículo gris con placas PVA-232-F.

La agresión se registró en las calles Juventino Rosas y Sebastián Bach, y se habla de al menos dos sujetos como los probables responsables, quienes le dispararon en al menos 10 ocasiones y escaparon.

Todo ocurrió a unos pasos de una cámara de videovigilancia del C5. Una vez que los policías tomaron conocimiento de la emergencia, arribaron al sitio y solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos que arribaron intentaron reanimar al conductor, pero ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada ara la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia.

En tanto, se inició un seguimiento a los tripulantes de un vehículo señalados como probables responsables; mientras que de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso.

