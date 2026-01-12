VIDEO: Auto choca contra casas en Massachusetts ¡y conductor sobrevive!

El conductor de un auto en Massachusetts, Estados Unidos , se vio involucrado en un impresionante choque, en donde su vehículo pegó en un tope y giró para terminar estrellándose contra varias casas. El accidente quedó captado en video.

El hecho ocurrió el domingo 11 de enero de 2026 en la calle Glendale de la ciudad de Everett, alrededor de las 7:30 horas, tiempo local. La cámara de un video portero en una casa cercana grabó el instante del accidente.

Video viral: auto "vuela" tras chocar con tope y se estrella contra casas en Everett

Las imágenes muestran cuando el auto blanco circulaba por la calle a toda velocidad, cuando de pronto chocó contra un tope, pierde el control y vuela por unos metros.

Unbelievable doorbell video in #Everett. Driver tossed out window, walks away after speeding down Glendale Street, hitting speed bump, careening into homes, knocking out electricity to multi-family. Story on @boston25 tonight. pic.twitter.com/Ul0bXvpP0Q — Christine McCarthy (@ChristineMNews) January 11, 2026

Después giró violentamente, chocó contra algunas casas, incluso generó chispas y frenó en un jardín frontal. El conductor salió expulsado por la ventana, pero se levanta y camina sin aparentes lesiones.

Ed Milley, vecino que resultó afectado por el accidente, aseguró que el auto rebotó en la banqueta y dañó los barandales de su casa.

Milagro en Massachusetts: conductor sale expulsado y sobrevive a brutal impacto

La policía local citó al conductor por conducción peligrosa de un auto.

Los vecinos de la zona se despertaron temprano debido al estruendo causado por el accidente. Personal de emergencias acudió a la zona para remover los escombros. Y es que el impacto también dañó el edificio de un multifamiliar cercano, rompió los medidores de energía eléctrica y hasta causó un apagón en varias casas.

Afortunadamente, ninguno de los habitantes resultó lesionado.

"Hagan estupideces en la carretera": vecinos de Everett exigen justicia tras accidente

Los afectados destacan la velocidad excesiva en una zona con topes y familias. Eliza Brennan-Pratt insistió: “No hay razón para ir tan rápido por nuestra calle”. Ed Milley remató con frustración: “Busquen una carretera, no una calle secundaria si quieren hacer algo estúpido”.

