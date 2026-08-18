Liberan a conductor de revolvedora que golpeó estructura y mató a mujer en Huixquilucan

Luego de ser detenido, quedó en libertad Carlos "N", operador de una revolvedora de cemento que impactó una estructura de publicidad, la cual cayó sobre una camioneta en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, y provocó la muerte de una mujer de 53 años.

Fue el 14 de agosto de 2026 cuando la víctima viajaba en una camioneta y, al circular a la altura del centro comercial Paseo Interlomas, fue golpeada por una estructura de publicidad, luego de que esta fue impactada por una revolvedora de cemento que manejaba Carlos "N".

Operador de revolvedora pagará 250 mil pesos

En audiencia inicial celebrada el 17 de agosto, un juez calificó de legal la detención y vinculó a proceso a Carlos “N”, quien es investigado por el delito de homicidio culposo y daño en los bienes en agravio de una mujer.

Pero decretó como medida cautelar la presentación periódica los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares y el pago de una garantía económica por 250 mil pesos.

Además, se estableció plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses; mientras tanto, al llevar el proceso en libertad, no significa que sea inocente, pues la investigación continúa.

"La Autoridad Judicial decretó como medida cautelar la presentación periódica los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) y la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 250 mil pesos", informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México este martes 18 de agosto de 2026.

Graban caída de estructura sobre camioneta en Huixquilucan

Una cámara del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex grabó el momento exacto del accidente que ocurrió en la colonia San Fernando de la Herradura.

Los hechos ocurrieron cuando el operador de una revolvedora de concreto habría provocado el accidente mientras realizaba maniobras al exterior de la plaza comercial.

La víctima viajaba como copiloto cuando la estructura aplastó el costado de la camioneta, provocando su muerte de inmediato.

Luego de ser detenido, Carlos "N" fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de las autoridades.