VIDEO: Momento exacto en que una estructura cae sobre una camioneta; una mujer murió

Una pesada estructura cayó sobre una camioneta frente a la plaza comercial Paseo Interlomas, en vialidad de la Barranca, municipio de Huixquilucan, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer que viajaba en la camioneta murió a causa del impacto de la estructura. El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex publicó un video del momento exacto del accidente.

¡Cae espectacular sobre camioneta en Interlomas!



Un anuncio colapsó sobre un vehículo en Boulevard Interlomas, Huixquilucan, #Edomex. Cámaras del @C5Edomex captaron el momento exacto en que la estructura aplastó el automóvil.



Paramédicos acudieron al sitio, pero confirmaron el… pic.twitter.com/X0llYGPA3K — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2026

Una revolvedora de concreto habría provocado el accidente mientras realizaba maniobras al exterior de la plaza comercial. El percance ocurrió sobre Boulevard Interlomas, a la altura de Paseo Interlomas; servicios de emergencia arribaron al lugar para atender a personas lesionadas y retirar los elementos que quedaron sobre la vialidad.

El trágico accidente cobró la vida de una mujer en la vialidad de la Barranca, ubicada en la colonia San Fernando de la Herradura, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Víctima que falleció tras caerle una estructura pesada iba de copiloto

La víctima viajaba como copiloto a bordo de una camioneta de lujo cuando, mientras circulaban por la zona, una pesada estructura metálica de aproximadamente cinco metros de altura colapsó repentinamente sobre el vehículo. Desafortunadamente, el impacto aplastó el costado del copiloto, provocándole la muerte de manera instantánea en el lugar de los hechos.

La fuerza del desplome y la gravedad del incidente provocaron una inmediata movilización de los servicios de emergencia e ingenieros viales en este punto del municipio mexiquense.

#LoÚltimo | Una pesada estructura cayó sobre una camioneta frente a la plaza comercial Paseo Interlomas.



De acuerdo con los primeros reportes, hay al menos una persona herida.https://t.co/JmCzdSXgZ5 pic.twitter.com/9VpUW1Ng6j — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2026

La zona quedó acordonada para resguardar la escena mientras se notificaba a las autoridades correspondientes sobre el deceso de la pasajera, interrumpiendo el flujo vehicular habitual de la zona.

Actualmente, peritos e investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya se encuentran desplegados en el sitio realizando las diligencias pertinentes y recolectando evidencia para determinar las causas reales que provocaron la caída de la estructura.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con más detalles sobre este lamentable caso y las posibles responsabilidades.

