Conductora sufre golpiza en la CDMX frente a su hijo: “No quiero ser una estadística más”

El pasado martes 6 de octubre, al sur de la CDMX, Frida Sámano, fue víctima de una golpiza por otra conductora. Según el relato de los hechos, la agresora la siguió insistentemente haciendo cambio de luces y, al detenerse, escaló la violencia... bajó del auto y comenzó a agredirla.

“Pensé que me quería avisar de algo importante… error mío. Jamás imaginé de verdad la pesadilla que se venía. Abrió mi puerta y me bajó a trancazos. Me agarró a golpes, me jaló el pelo”, detalló Sámano.

Según el reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) uno de cada tres mexicanos se siente inseguro en su propio automóvil y más de la mitad teme transitar por las carreteras. Hasta el momento, no es pública la identidad de la atacante, pero la motivación de Frida para exigir justicia se mantiene firme.