Video: conductores enfrentan deslizamiento de rocas en Yellowstone

Un video captado por ocupantes de un automóvil muestra los momentos en que un vehículo es golpeado por varias rocas luego de un desprendimiento ocurrido tras varios días de intensas lluvias en la zona del Parque Nacional de Yellowstone en Montana, Estados Unidos.

Debido a las intensas lluvias que han generado inundaciones históricas en la zona, se ordenó a más de 10 mil visitantes que salieran del área del Parque Nacional de Yellowstone.

Anne Leppold, usuaria de redes sociales fue quien captó y compartió los aterradores momentos en que automovilistas se enfrentaron al reto de conducir con todo y el desprendimiento de rocas generado por las intensas tormentas.

Se estima que las principales secciones de la mitad norte del Parque Nacional de Yellowstone permanezcan cerradas por el resto de la temporada.

🔴#ImágenesImpactantes Tras unas inundaciones sin precedentes en la zona del Parque Nacional de #Yellowstone, algunos automovilistas se enfrentaron al reto de manejar con todo y desprendimiento de rocas. 😱 pic.twitter.com/Hi8RwmCETt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2022

Históricas iundaciones arrasan con carreteras y cabañas en Yellowstone

El video de Anne Leppold, testigo presencial, muestra los momentos en que un automóvil es golpeado por la caída de rocas mientras este circulaba a través del Parque Nacional de Yellowstone el domingo y se dirigía para la salida norte del parque.

Las inundaciones récord y los desprendimientos de rocas han obligado a los funcionarios del parque a cerrar las cinco entradas a Yellowstone desde el mediodía del martes (14 de junio de 2022). Se trata del primer cierre del parque relacionado con un desastre en el verano desde que los incendios forestales consumieron en el área en el año de 1988.

Una casa cayó a un río cerca del Parque Nacional de Yellowstone el lunes.

Las fuertes lluvias y el derretimiento de la nieve han causado inundaciones, daños y provocado evacuaciones en el parque y sus alrededores. (AP). pic.twitter.com/6YsCJj3HV3 — Voz de América (@VozdeAmerica) June 15, 2022

Casa cae al río cerca del Parque Nacional de Yellowstone

El único camino que sale de Gardiner, hogar de unas 900 personas, muchas de ellas personal de Yellowstone, se despejó parcialmente, después de que múltiples desprendimientos de rocas y deslaves aislaron a la comunidad. Desde ese momento se permitió la salida de residentes y visitantes, mientras que solo se permitió la entrada de entregas y el tránsito de emergencia.

El cierre de las principales secciones de la mitad norte del Parque Nacional de Yellowstone representa un golpe económico para las comunidades adyacentes que cuentan con un repunte en el turismo de Yellowstone para el 150 aniversario del parque luego de dos años de restricciones por la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19.

Cabe señalar que el río Yellowstone en Corwin Springs alcanzó, el pasado lunes (13 de junio de 2022), una altura de 4.2 metros, superior al récord anterior de 3.5 metros establecido en el año de 1918, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La crecida de las aguas inundó una calle de Red Lodge, una ciudad de Montana de dos mil 100 habitantes que es un popular punto de partida para recorrer una ruta paisajística y sinuosa hacia las tierras altas de Yellowstone.