Levantan confinamiento en La Palma; continúa actividad volcánica

Lenguas de lava y roca fundida fluyeron a través de La Palma el jueves 25 de noviembre, un día después de que las autoridades de la isla española levantaron el confinamiento debido a la erupción volcánica en tres ciudades costeras.

Un video publicado en las redes sociales por el grupo nacional de vulcanólogos Involcan mostró el avance de la lava en la localidad de Las Manchas.

Las autoridades declararon que los vapores tóxicos de la lava que fluye hacia el mar se disiparon parcialmente el miércoles 24 de noviembre, lo que ayudó a finalizar el confinamiento; sin embargo, para el jueves 25, la erupción del volcán Cumbre Vieja no mostró signos de disminuir.

La roca fundida al rojo vivo continúa brotando a lo largo de los flancos occidentales del volcán. Por su parte, el ritmo de los temblores diarios de la tierra aún no ha disminuido.

El aeropuerto de La Palma permaneció cerrado desde el fin de semana pasado, y las imágenes publicadas por el operador del aeropuerto Aena mostraron al personal sacando toneladas de ceniza negra de la pista.

"Si la intensidad de la erupción no disminuye, lo más probable es que siga afectando al aeropuerto de La Palma", dijo Carmen López, quien dirige el programa de monitoreo geofísico del National Geographic Institute.

El lunes, las autoridades locales obligaron a los residentes de tres ciudades costeras a permanecer en el interior cuando una tercera lengua de lava golpeó el mar y envió espesas nubes de vapor y humo hacia el cielo.

"La nube es menos densa ahora", dijo Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias.

"Sin embargo, recomendamos que las personas que viven cerca de donde el flujo de lava llega al mar usen las máscaras FFP2 y se mantengan protegidas para evitar cualquier problema".

Continúa actividad volcánica

El volcán de La Palma ha estado en erupción desde el 19 de septiembre.

La lava que se solidifica al chocar contra el agua ha expandido la superficie de la isla en unas 46 hectáreas, según las autoridades.

Hasta ahora, el flujo volcánico ha engullido 1,073 hectáreas de tierra, según el sistema de seguimiento por satélite de la Unión Europea Copernicus. La erupción ha dañado o destruido cerca de 2,700 edificios, por lo que ha obligado a la evacuación de miles de sus hogares en la isla.

