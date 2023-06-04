¿Cuál es el conflicto entre Israel y Palestina?

En los últimos meses, el conflicto entre Israel y Palestina se ha intensificado, mientras un país lanza cohetes, el otro responde con más ataques aéreos, en un enfrentamiento que tiene años y que parece no tener fin.

Los más afectados son los ciudadanos de ambos países, ya que muchos mueren durante los bombardeos, las víctimas se cuentan en ambos lados y no importa sin son hombres mujeres y hasta niños.

Pese a que la comunidad internacional ha exhortado a ambas partes a contener la escalada de violencia, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo de paz.

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¿Por qué inició el conflicto entre Israel y Palestina

A finales del siglo XX inició el movimiento sionista, el cual consistía en buscar un estado judío y democrático en la tierra prometida del judaísmo, una región sagrada para los judios, palestino y cristianos, la cual era habitada por el entonces Imperio Otomano.

Con la primera oleada judía que llegó a la región también llegaron los primeros conflictos con los palestinos.

Ante este panorama, Reino Unido acudió a las Naciones Unidas en 1947 y emitió la resolución 181, la cual dividió la región en dos estados: árabe y judío y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén.

Los israelíes aceptaron el trato, pero los árabes vieron esto como una pérdida de su territorio, por lo que los enfrentamientos continuaron.

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En 1948, Israel ganó la guerra de independencia y pasó a ocupar el 77 por ciento del territorio de Jerusalén, por lo que más de 700 mil palestinos fueron desplazados perdiendo sus hogares y sus tierras.

En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel pasó a ocupar la totalidad de Gaza y Cisjordania, generando un nuevo éxodo de palestinos de aproximadamente medio millón de personas.

¿Qué reclaman los palestinos a Israel?

Una de las grandes polémicas en el conflicto de Israel Palestina es Jerusalén Este, donde se ubica la Ciudad Vieja, que alberga santuarios de suma importancia para tres religiones: islamismo, judaísmo y cristianismo.

Para los palestinos, Jerusalén Este es la capital de un Estado libre palestino; mientras que para los israelíes es su legítima capital, ya que Israel se anexionó Jerusalén Este en 1980 “oficialmente” a través de la Ley de Jerusalén.

¿Cuáles son las consecuencias del conflicto entre Israel y Palestina?

El conflicto entre Israel y Palestina que lleva décadas a dejado miles de refugiados, muertos y población en extrema pobreza, especialmente en la región de Gaza, que se ha convertido en la cárcel más grande del mundo, según la ONU.

Desde el 2008 se han registrado decenas de conflictos armados en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo Hamás.

En Gaza, el 38% de la población vive en situación de pobreza. El 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria y más del 75% son beneficiarios de ayuda.

El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca son total o parcialmente inaccesibles debido a las medidas militares israelíes. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. Alrededor de un tercio de los artículos de la lista de medicamentos esenciales están agotados.

