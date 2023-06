¿Qué países no son reconocidos internacionalmente como Estados independientes?

¿Sabes cuántos países hay en el mundo? Seguro habrás notado que la cifra varía entre 193, 194, 195, 206 y hasta 2011 países. Esto se debe a que no todos los territorios que se definen como autónomos y soberanos son reconocidos internacionalmente, mientras que otros solo tienen reconocimiento limitado. Por ejemplo, la ONU considera que existen 195 países, incluyendo a Palestina y Ciudad del Vaticano, y no considera a Kosovo como un país. La cifra varía según otras instituciones y los Estados, así como por los cambios políticos y diplomáticos en el mundo.

Para ser considerado un estado independiente y reconocido internacionalmente, el país debe llenar ciertos criterios, como ser soberano, contar con el reconocimiento de al menos un Estado miembro de la ONU y satisfacer la teoría declarativa de la estadidad (personalidad jurídica que es conferida por normas de derecho internacional a pesar de que un Estado o gobierno no sea reconocido por lo demás).

¿Qué países tienen reconocimiento limitado?

A pesar de que son varios los territorios y naciones que tienen un reconocimiento limitado, hay distintas categorías para definirlos y diferenciarlos. Estas son: No ser reconocido por ningún Estado; reconocidos por Estados no miembros de la ONU; reconocidos por al menos un Estado miembro de la ONU; Estado observador de la ONU no reconocido por al menos un Estado miembro de la ONU; Estados miembros de la ONU no reconocidos por al menos un Estado miembro de la ONU, y las Entidades excluidas.

No reconocido por ningún Estado

Somalilandia (parte de Somalia).

Mapa de Somalia y Somalilandia en el Cuerno de África pic.twitter.com/UfsbdP18Ct — Orlando Arciniegas Duarte (@oarcinie) November 1, 2020

Reconocidos por Estados no miembros de la ONU

Estas naciones son reconocidas por otros Estados de reconocimiento limitado.

Artsaj o República de Nagorno Karabaj

Transnistria (parte de Moldavia, reconocido por Abjasia, Osetia del Sur y Artsaj).

Reconocidos por al menos un Estado de la ONU

Abjasia (parte de Georgia, reconocido por cinco Estados de la ONU -Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria- y por Artsaj, Osetia del Sur y Transnistria, de reconocimiento limitado ).

de la ONU -Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria- y por Artsaj, Osetia del Sur y Transnistria, de ). Chipre del Norte (parte de Chipre, reconocido por Turquía).

Kosovo países miembros de la ONU y la República de China, o Taiwán).

miembros de la ONU y la República de China, o Taiwán). Osetia del Sur (parte de Georgia, reconocido por Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria, además de Abjasia, Artsaj y Transnistria).

República Árabe Saharaui Democrática (parte de Marruecos, reconocida por 84 países de la ONU, aunque solo mantienen relaciones diplomáticas con 42).

República de China o Taiwán Estados de la ONU, además de la Ciudad del Vaticano).

Del afán por doblegar a Serbia, surgió "eso" llamado kosovo. Un Estado de mayoría islámica (no reconocido por España), que en el vientre de Europa sirve, junto a Albania, de portaviones del islamismo. pic.twitter.com/ceujrjifwG — Carlos Paz (@CarlosPazC2021) May 26, 2023

Estado observador de la ONU no reconocido por al menos un Estado de la ONU

Palestina (reclamada por Israel, reconocida por 138 Estados de la ONU, además del Vaticano y República Saharaui).



Estados miembros de la ONU no reconocidos por al menos un Estado de la ONU

Estos países si son reconocidos internacionalmente, al igual que las pocas naciones que no los reconocen.



Armenia (no es reconocida por Pakistán)

Chipre (no es reconocida por Turquía ni la República Turca del Norte de Chipre)

Corea del Norte (no es reconocida por Corea del Sur, Japón y Taiwán), Corea del Sur (no es reconocida por Corea del Norte)

Israel (no es reconocido por 28 países miembros de la ONU, muchos de los cuales son miembros de la Liga Árabe)

República Popular China (no es reconocida por Taiwán y los 13 países que reconocen a la isla).

Entidades excluidas

Esta categoría incluye a la Soberana Orden Militar de Malta, una entidad soberana no estatal que no reivindica ni la condición de Estado ni el territorio así como a los pueblos no contactados. Otras entidades excluidas son regiones subnacionales funcionan como Estados independientes de facto (como Azawad en Malí, Galmudug y Puntlandia en Somalia, Gaza en Palestina, el Kurdistán Sur en Irak), los Estados que sufren guerras civiles y otras situaciones con problemas sobre la sucesión del gobierno, así como grupos rebeldes que han declarado su independencia y ejercen cierto control sobre el territorio, pero que no han alcanzado el umbral de un Estado soberano bajo el derecho internacional (Ambazonia y el Movimiento de Yemen del Sur).