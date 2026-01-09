VIDEO | Caos en el Congreso de Honduras: atacan con explosivo a diputada

Lo que debía ser una jornada de informe legislativo en Honduras terminó en una escena de pánico. Mientras el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, hablaba con la prensa, un artefacto explosivo tipo mortero fue lanzado desde el exterior del Congreso Nacional .

El proyectil impactó directamente en la diputada Gladis Aurora López , quien cayó al suelo tras el fuerte golpe. La legisladora fue trasladada de urgencia a un hospital con lesiones en la espalda y la cabeza.

🚨#ÚLTIMAHORA | Nuevo ángulo del incidente en el Congreso Nacional.



La Fuerza Informativa Azteca muestra el momento en que un mortero impacta contra la diputada Gladis Aurora López en los bajos del CN.

Mortero impacta a diputada en Honduras

La diputada López se encontraba a pocos metros de un ascensor, acompañada por otros colegas y personal de seguridad, cuando el explosivo le dio de lleno en el hombro. La explosión desató el caos entre los periodistas y políticos presentes.

Policías que resguardaban la zona auxiliaron de inmediato a la congresista para llevarla a un centro médico en Tegucigalpa, donde actualmente se encuentra bajo observación.

Congreso Nacional de Honduras despliega militares

Tras el atentado, el presidente del Congreso, Luis Redondo , condenó el acto y ordenó una investigación inmediata. El Sistema Nacional de Emergencias 911 confirmó que las cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto del ataque y ya trabajan en identificar a los involucrados.

Por ahora, el recinto legislativo ha sido reforzado con una fuerte presencia de policías y militares para evitar nuevos incidentes.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨| Momento exacto de la explosión de un mortero en los bajos del Congreso Nacional, que afectó al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a la diputada Gladis Aurora López.



Noticia en desarrollo...

Redondo busca recontar actas de las elecciones 2025

El clima político en Honduras está al rojo vivo. La tensión se debe a que Luis Redondo insiste en realizar un recuento de más de 19 mil actas de las pasadas elecciones del 30 de noviembre . Los partidos de oposición (Nacional y Liberal) se oponen por completo, argumentando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya declaró los resultados oficiales desde el pasado 30 de diciembre.

Presidente de Honduras reacciona al ataque sucedido en el Congreso

El presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, lamentó lo sucedido en una entrevista televisiva. Asfura pidió no normalizar la violencia, señalando que, independientemente de los temas políticos, este tipo de ataques contra la integridad física de las personas son inaceptables.

Mientras tanto, el Congreso se mantiene bajo una tensa calma mientras se espera el reporte médico oficial sobre la salud de la diputada López.