Congreso Mundial de Medios de Comunicación en Emiratos Árabes Unidos

El Director General de la Agencia de Noticias de los Emiratos (WAM) y Presidente del Comité Superior de Organización del Congreso Global de Medios (GMC), Mohammed Jalal Al Rayssi, afirmó que el Congreso Mundial está justo en la cima con los mayores eventos internacionales de medios de comunicación, con su edición inaugural preparada para unir a algunos de los expertos, profesionales y empresas más influyentes de la industria bajo un mismo propósito: "Dar forma al futuro de la industria de los medios". En el congreso que se realiza en la capital Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, participa TV Azteca.

Soluciones tecnológicas para medios de comunicación

"El Congreso incluirá una conferencia de tres días centrada en el camino a seguir por el sector mundial de los medios de comunicación, así como una exposición, un espacio de innovación que abarcará soluciones tecnológicas para los medios de comunicación, más de 30 talleres de formación dirigidos a jóvenes periodistas, y muchas otras actividades ineludibles", explicó el Director General de WAM en una declaración previa al evento, que comenzará mañana bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, Viceprimer Ministro y Ministro de la Corte Presidencial.

Asimismo, añadió que el Comité Organizador Superior del Congreso Mundial se aseguró de incluir a personalidades destacadas de todos los continentes para cubrir todas las bases y perspectivas sobre el futuro de la industria de los medios de comunicación.

En cuanto a los cambios que experimentó el sector el año pasado, Al Rayssi dijo que el ritmo de los cambios en el panorama de los medios de comunicación ha sido increíblemente rápido, haciendo que la mayoría de los conceptos tradicionales de los medios de comunicación sean irrelevantes, destacando los avances tecnológicos, la llegada de los medios sociales y los nuevos patrones de propiedad de los medios, como algunos de los cambios clave que remodelaron la industria.

Panorama mundial de los medios de comunicación

Además, explicó que una serie de paneles de debate destacarán las soluciones tecnológicas disruptivas y de IA y el metaverso, en un esfuerzo por aprovechar su impulso innovador para impulsar el crecimiento en el panorama mundial de los medios de comunicación, señalando que el evento que se realiza en Emiratos Árabes Unidos apoyará la agenda de digitalización de los EAU y ayudará a acelerar sus planes de transformación digital.

El Congreso Mundial de Medios de Comunicación también nos permite promover el mensaje de tolerancia de los EAU, inspirando al mundo a construir sus comunidades sobre valores elementales como la apertura y la coexistencia, continuó Al Rayssi.

Jóvenes principal motor para revolucionar los medios de comunicación

Igualmente, subrayó que la inversión en las energías de los jóvenes es el principal motor para revolucionar el sector, y citó su conocimiento de la tecnología y sus avanzadas capacidades para afrontar los retos como "activos inestimables", añadiendo que hay que poner en marcha estrategias pertinentes para fomentar su participación en el impulso del desarrollo de la industria de los medios de comunicación.

El Director General de WAM concluyó destacando la gran importancia del Congreso Mundial de Medios de Comunicación en la previsión del futuro de los medios, y su papel fundamental como plataforma innovadora que seguramente acelerará el crecimiento y la integración del sector.

