Consejo Electoral Ciudadano que organizaría proceso de Va por México se disuelve

El Consejo Electoral Ciudadano, que participaría en la organización del proceso interno del bloque opositor Va por México, se disolvió; sin embargo, anunciaron que cada uno, de manera individual, tomaría la decisión de si sigue o no en el comité.

El pasado 26 de junio, la alianza opositora conformada por el PRI, PAN y PRD, dio a conocer el método para elegir a la candidata o candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024. En primera instancia se determinó que se formaría un comité organizador y un observatorio para dar seguimiento del método.

El Consejo Electoral Ciudadano estaba conformado por las y los ciudadanos invitados a ser parte de lo que se había llamado "Mini INE" con el propósito de que el proceso de Frente Amplio por México fuera de manera organizada.

#IMPORTANTE | Se disuelve el Consejo Electoral Ciudadano del Frente Amplio por #México.



"La #democracia requiere de la permanente participación ciudadana para el fortalecimiento de sus instituciones, especialmente en momentos de #polarización", dice el comunicado. https://t.co/LltGRuMpWx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 27, 2023

¿Por qué el Consejo Electoral Ciudadano se disolvió?

A través del comunicado, los integrantes del comité dejaron en claro que en primera instancia aceptaron participar; sin embargo, el proceso cambió al que originalmente se les presentó, por lo que cada quien tuvo una decisión diferente.

“En su momento aceptamos participar, a título personal y de forma honoraria, bajo la convicción de privilegiar la pluralidad de visiones, el diálogo y, en todo momento, actuar de forma autónoma e independiente. El esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado, por lo que el grupo original tomó la decisión de disolverse”, se puede leer en el comunicado.

Entre las firmas se encuentran los integrantes del Consejo Electoral Ciudadano:



Leonardo Valdés Zurita

Mariclaire Acosta Urquidi

Sergio Aguayo Quezada

Quezada María del Carmen Alanis Figueroa

Marco Antonio Baños Martínez

Teresa González Luna

Rosa María Mirón Lince

Rodrigo Morales Manzanares

María Elena Morera Mitre

Arturo Sánchez Gutiérrez

Guillermo Sheridan Prieto

Asimismo, dieron a conocer que, en su momento, cada quien iba a dar a conocer su decisión. Cabe recordar que uno de los integrantes, Sergio Aguayo, renunció recientemente al Comité Electoral Ciudadano, ya que, afirmó, el proceso estará controlado por los partidos políticos.