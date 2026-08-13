Se intensifican las lluvias en México: varios estados bajo riesgo de tormentas por la onda tropical

México vive un verano con fuertes lluvias gracias al monzón mexicano y a la onda tropical número 26, sistemas que recorren diferentes regiones del territorio, propiciando un clima bastante lluvioso.

El norte se verá afectado por el monzón combinado con la divergencia en altura, que es la dispersión o separación de los vientos horizontales. En el centro del país, los canales de baja presión provocarán precipitaciones en el interior del país.

Mientras que la onda tropical sobre el sur del país provocará fuertes lluvias en el occidente, afectando estados como Colima y Veracruz.

Pronóstico de lluvias en México: ¿en dónde lloverá este jueves?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (oeste y este), Guerrero (norte y este) y Oaxaca (oeste).

Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (oeste y este), Guerrero (norte y este) y Oaxaca (oeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán (norte y este), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (suroeste, sur y sureste), Querétaro (oeste y centro), Hidalgo (centro, oeste y sur), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Chiapas (centro y oeste) y Tabasco (oeste y sur).

Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán (norte y este), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (suroeste, sur y sureste), Querétaro (oeste y centro), Hidalgo (centro, oeste y sur), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Chiapas (centro y oeste) y Tabasco (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Ola de calor en México, jueves 13 de agosto

¡Toma precauciones! Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (norte y sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durango, Zacatecas (norte y sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Clima en CDMX y Edomex: ¿en qué alcaldías lloverá?

En la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se prevé una mañana con cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma.

Por la tarde, las condiciones serán cálidas, con incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Consulta en el gráfico, las condiciones #Atmosféricas que se prevén para mañana jueves, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/fkSqmqI3NR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 13, 2026

En la capital, la temperatura máxima será de 25 a 27 °C y la mínima de 13 a 15 °C, mientras que en Toluca se esperan máximas de 22 a 24 °C y mínimas de 7 a 9 °C.