Controlan incendio de Sierra Bermeja, en España

Luego de arder durante seis días y devastar hectáreas de bosques cerca de un centro turístico de la Costa del Sol, en el sur de España, el incendio forestal de Sierra Bermeja fue controlado durante la madrugada del martes 14 de septiembre. Las lluvias constantes que cayeron en la zona ayudaron a los esfuerzos de los bomberos

La agencia local de incendios forestales anunció que las llamas se encontraban bajo control en su cuenta de Twitter.

Los bomberos que trabajaron en el área quemada ya empacaban sus mangueras y equipo al final de su día de trabajo.

A la mayoría de las 2,000 personas que fueron evacuadas se les permitió regresar a casa a partir de la noche del lunes 13 de septiembre, luego de que los riesgos por el incendio disminuyeron.

La jefa de medio ambiente regional, Carmen Crespo, dijo que el incendio parecía haberse iniciado deliberadamente y que los investigadores estaban trabajando para descubrir más detalles.

🔴 #IFJubrique, CONTROLADO.

Cuando decíamos que la orografía era muy adversa nos referíamos a esto. Pendientes casi verticales y tendidos de manguera imposibles.

👇#SierraBermeja pic.twitter.com/B1r3Lo3ri1 — INFOCA (@Plan_INFOCA) September 14, 2021

Saldo del incedio de Sierra Bermeja

El incendio quemó al menos 9,670 hectáreas desde que comenzó el miércoles 8 de septiembre

Los seis días de fuego dejaron camiones y excavadoras quemados en el área.

Por su parte, un veterinario de la región decidió conducir hacia el área del incendio para ayudar a los animales heridos cerca de la carretera.

Unos 1,000 bomberos, incluidos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), respaldados por unos 50 aviones, trabajaron para apagar el incendio, le cual es catalogado por algunos bomberos como uno de los más difíciles de combatir en los últimos tiempos en España.

Un bombero murió el jueves 9 de septiembre mientras trabajaba para extinguir el fuego.

Impulsado por fuertes vientos la semana pasada, el incendio forestal se extendió por la zona montañosa de Sierra Bermeja sobre Estepona, un lugar popular entre los turistas y jubilados británicos.

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Los bomberos enrollan mangueras después de controlar el incendio forestal en Sierra Bermeja, en Estepona, España, el 14 de septiembre de 2021.|JON NAZCA/REUTERS